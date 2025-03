Alba Parietti a 63 anni sembra una ragazzina e finalmente rivela uno dei suoi segreti di bellezza attraverso una storia di Instagram

Prendersi cura dell’involucro in cui siamo infilati fin dalla nascita, il corpo, è un’arte antica che risale fin da tempi ancestrali. Con il passare del tempo le pratiche con cui gli uomini e le donne valorizzano la propria bellezza sono cambiate e oggi grazie alla tecnologia ce ne sono diverse. Alcune ancora non tanto conosciute ai più.

Alba Parietti, volto noto della televisione italiana, ha sempre spiccato, non solo per i suoi traguardi di successo ma anche per la sua bellezza, che dagli anni Ottanta in poi, quando ha debuttato nel piccolo schermo, ha sempre incantato il pubblico, in particolar modo quello maschile.

La conduttrice e attrice piemontese continua a far innamorare i suoi fan attraverso i social con scatti che mettono in luce la sua splendida forma fisica che fa invidia alle ventenni. Ma qual è il suo metodo per avere un corpo al top?

Il segreto di bellezza di Alba Parietti

Attiva su Instagram con un seguito di oltre 500 mila follower, Alba Parietti ama raccontare spesso le sue giornate, tra un salto in palestra e uno in clinica di bellezza. L’attrice infatti ha voluto condividere con i suoi follower un momento di relax tutto per sé.

“Oggi sono a Milano [..] e quali sono i trattamenti che faccio?” chiede rivolgendosi alla specialista della clinica che risponde: “Oggi faremo una bella radiofrequenza che viene utilizzata per rassodare i tessuti e poi proseguiremo con la carbossiterapia, ovvero somministrazione di anidride carbonica per aiutare il microcircolo.”

E’ proprio la carbossiterapia il segreto di bellezza di Alba Parietti? Facciamo chiarezza su questo trattamento che ha immediatamente incuriosito molte donne: si tratta di un trattamento medico in cui viene iniettata anidride carbonica sotto la pelle e viene usata sia per curare problemi di circolazione che per migliorare alcuni inestetismi estetici, come la cellulite e le rughe.

L’anidride carbonica sterile viene iniettata con aghi sottilissimi, collegati a un macchinario che regola la quantità e la velocità del gas. Ogni seduta dura dai 15 ai 30 minuti, e per ottenere risultati visibili sono necessarie più sedute, da un minimo di 2-6 fino a 15-20, a seconda del problema da trattare. Una volta entrata nel corpo, favorisce la circolazione sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti, migliorando la salute della pelle e riducendo il grasso localizzato. Il trattamento dev’essere ovviamente effettuato da un medico specializzato.

“Perfetto, andrò via come una piuma” è stata la risposta di Alba Parietti dopo aver sentito la spiegazione della dottoressa. Quante seguiranno l’esempio dell’amata presentatrice?