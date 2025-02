Per Alessia Marcuzzi il Festival di Sanremo ha portato critiche e complimenti: gli scatti su Instagram mettono d’accordo tutti

È stata una delle protagoniste della serata conclusiva di Sanremo. Il Festival ha visto anche Alessia Marcuzzi sul palco dell’Ariston, insieme a Cattelan, al fianco di Carlo Conti per la puntata conclusiva della rassegna dedicata alla musica italiana.

Una conduzione, quella della Marcuzzi, che ha portato con sé qualche critica: la presentatrice, ex di Simone Inzaghi con il quale ha avuto anche un figlio, non è stata apprezzata, il suo modo di fare è stato giudicato un po’ sopra le righe e in più di un’occasione Carlo Conti è sembrato richiamarla all’ordine, provando a frenare la sua esuberanza.

Polemiche inevitabili quando si tratta di Sanremo, ma la Marcuzzi ha trovato comunque il modo di mettere d’accordo tutti nel post-Festival: sono i suoi scatti sui social che hanno portato complimenti all’unanimità, grazie alla sua bellezza e alla sua eleganza senza tempo. La conduttrice ha regalato una gallery mozzafiato in cui ha mostrato gli abiti indossati a Sanremo e non solo.

Alessia Marcuzzi, topless su Instagram: fan in tilt

Tra gli scatti selezionati da Alessia Marcuzzi su Instagram ce ne sono alcuni che hanno mandato letteralmente fuori giri i suoi fan.

La conduttrice si è mostrata in topless in alcune pose particolarmente provocanti e seducenti. Difficile resistere al fascino della Marcuzzi che ha scelto di posare quasi come ‘mamma l’ha fatta’, generando numerosi commenti e tantissimi mi piace. Per la presentatrice una valanga di cuoricini, tanto per restare in tema Sanremo, il modo migliore per silenziare le critiche ricevute e per guardare avanti.

Lo fa anche lei con la sua bellezza che sembra davvero non avere età. Il Festival di Sanremo ormai è un capitolo da archiviare per quest’anno e la Marcuzzi può trarre insegnamento da ciò che è successo sul palco dell’Ariston anche per il futuro. Il presente, almeno per i suoi fan, sono scatti da capogiro che hanno letteralmente intasato Instagram.

Per la 52enne ora c’è da preparare il suo ritorno in tv, ancora sulle reti Rai: dal 24 marzo, infatti, condurrà in prime time su RaiDue il nuovo programma ‘Obbligo o Verità’. Si tratta di un verità in cui – in ogni puntata – dieci protagonisti affronteranno domande indiscrete e prove imprevedibili, riprendendo in una format particolare uno dei giochi di società del passato più diffuso. Chissà se anche in quell’occasione deciderà di incantare i fan con look da favola.