Alien: Romulus, trama, cast e trailer del film prodotto da Ridley Scott

Alien: Romulus è un film di Fede Álvarez, settimo capitolo del franchise di Alien. Vediamo trailer, cast e trama del film. Il 14 agosto esce nelle sale italiane Alien: Romulus, settimo film dedicato all’universo di Alien. Il film, prodotto da Ridley Scott, è diretto da Fede Álvarez (La casa, Man in the Dark).

Annunciato per la prima volta al CinemaCon nel 2019, Alien: Romulus si propone come un’avventura horror fantascientifica slegata dalla narrazione della saga principale di Alien. Il film si colloca cronologicamente tra Alien (1979) di Ridley Scott e Aliens – Scontro finale (1986) di James Cameron.

Il regista Fede Álvarez non è nuovo all’ambiente horror e ha firmato, nel 2013, la regia del film La casa, remake ambizioso del cult di Sam Raimi. Ambizione che sembra però esaltare il regista uruguaiano, che torna al cinema con un film che promettere molto ai fan di Alien e non solo. Non resta che aspettare e sperare. Scopriamo la trama del film, il cast e il trailer.

Alien: Romulus, la trama del film

Alien: Romulus, stando alle premesse, sarebbe molto più vicino per atmosfere e suggestioni al film capostipite della saga, quell’Alien del 1979 che ha rivoluzionato il genere. Non a caso, infatti, il film di Fede Álvarez catapulta all’indietro la propria narrazione, in quello che semplicemente potremmo definire un ritorno alle origini. Il film racconta la storia di un gruppo di giovani coloni spaziali che si imbatte nel relitto di un’astronave. Esplorandone le profondità, i giovani si trovano ad affrontare qualcosa che mai avrebbero immaginato di incontrare, una creatura terrificante, sfuggente ed estremamente ostile: uno xenomorfo.

Alien: Romulus, cast e trailer del film

La caratteristica principale del cast di Alien: Romulus è la sua età media, estremamente bassa. La maggior parte degli attori, infatti, sono giovani o giovanissimi, alcuni dei quali, però, già famosi per diverse produzioni di successo. Nel cast troviamo Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War), David Jonsson (Murder Is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa, Upgraded – Amore, arte e bugie), Isabela Merced (Soldado, Madame Web) e Spike Fearn (Aftersun, The Batman).

Di seguito il trailer del film Alien: Romulus, al cinema dal 14 agosto.