Amadeus è stato uno dei giudici del serale di Amici e, subito dopo la finale, un suo gesto social non è passato inosservato.

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Daniele che ha vinto sia la categoria ballo che l’intero programma e con quella di Trigno che ha vinto la categoria canto. Nonostante il talent show si sia concluso con una vittoria che ha messo d’accordo tutti, le polemiche non si placano soprattutto per una scelta della giuria che ha deciso di non portare in finale un allievo che era considerato dal pubblico come uno dei probabili vincitori.

Durante la semifinale, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, dovendo scegliere chi mandare in finale tra Trigno, Antonia e Nicolò, hanno condannato quest’ultimo all’eliminazione scatenando la polemica sui social dove i fan del cantante continuano a commentare la decisione puntando il dito contro i tre giudici. Nonostante sia passato del tempo, la polemica non si è ancora placata e un gesto di Amadeus ha scatenato nuovamente i fan del cantante, furiosi con il conduttore.

Amadeus, botta e risposta con Nicolò dopo Amici: il web non perdona

Al termine di un’esperienza che gli ha permesso di conoscere nuovi talenti e vivere un’avventura nuova dopo l’addio alla Rai, Amadeus, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato Amici e Maria De Filippi per l’occasione che gli è stata offerta. “È stata una bellissima esperienza. Grazie Maria! Grazie a Mediaset! E… complimenti a tutti i ragazzi“, sono state le parole del conduttore.

Tanti i commenti sotto il post da parte anche degli ex allievi come Nicolò che ha voluto ringraziare Amadeus anche per i consigli e le critiche costruttive ricevute durante il programma. “Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole. È stato un privilegio” – ha scritto il giovane cantante a cui il conduttore ha risposto così – “Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni. Un grande abbraccio“.

Uno scambio di battute tranquillo quello tra Nicolò e Amadeus che, però, non è piaciuto ai fan del giovane cantante che hanno criticato duramente il conduttore per la scelta fatta durante la semifinale di Amici. “Deve ringraziare lui te Nicolò… tu sei stato onesto, vero e gli hai regalato uno spettacolo con la tua voce. Lui no, perché se veramente ha preferito altri a te vuol dire che i suoi Sanremo che abbiamo visto non erano frutto delle sue idee“, è uno dei tanti messaggi contro il conduttore. Non mancano, tuttavia, i commenti di utenti che hanno particolarmente apprezzato Amadeus nelle vesti di giudice.