Dopo la finalissima di Amici 24, il grande sconfitto ritrova il sorriso: fioccano offerte di lavoro per lui.

La finalissima di Amici 24 ha decretato Daniele come vincitore assoluto del talent show e della categoria ballo ma anche Trigno che è stato il vincitore della categoria canto. In finale, con i due vincitori, ci sono stati anche Francesco, Alessia e Antonia. Tutti e cinque i finalisti hanno vissuto momenti intensi ed emozionanti anche se il risultato finale non ha ottenuto il totale gradimento del pubblico.

Da una parte, la vittoria di Daniele ha messo d’accordo tutti, ma dall’altra, il quinto posto di Francesco Fasano ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto agli appassionati di danza. Tuttavia, nonostante sia stato indicato come il grande sconfitto, in realtà, Francesco può sorridere e guardare al futuro con grande entusiasmo.

Amici 24: pioggia di offerte di lavoro per Francesco

Francesco Fasano, ballerino e allievo di Emanuel Lo, è entrato nella scuola di Amici 24 ad un passo dal serale ma è riuscito a conquistare la stima e la fiducia degli insegnanti, ma anche del pubblico grazie al suo indiscutibile talento e alla sua educazione. Nonostante la sconfitta, Francesco ha regalato il suo sorriso a tutti ringraziando Maria De Filippi e la scuola di Amici per la grande opportunità che gli hanno dato.

“Dal primo secondo che sono entrato mi sono sentito subito a casa. Ho vissuto emozioni che non vivevo da anni”, ha detto Francesco ringraziando tutti. Quella che, tanti hanno definito una sconfitta, in realtà, non lo è affatto perché, per il proprio futuro, il giovane ballerino di Carovigno ha l’imbarazzo della scelta avendo ricevuto una raffica di offerte.

Desmond Richardson, direttore artistico della Complexions Contemporary Ballet di New York gli ha offerto una borsa di studio; Fredy Franzutti, fondatore del Balletto del Sud di Lecce gli ha offerto due mesi di tournée come ballerino solista; Eleonora Abbagnato ha invitato Francesco a danzare alle Terme di Caracalla con un contratto a chiamata e, infine, Giuseppe Canale, rappresentante del Ballet de Barcelona gli ha offerto un contratto da solista a partire dal prossimo settembre.

Commosso, Francesco Fasano ha ringraziato tutti e, prima di lasciare lo studio del serale di Amici 24, ha ricevuto anche la proposta di Maria De Filippi che, per discolparsi per non aver preso Francesco prima nonostante i vari provini, gli ha lasciato la porta aperta quando concluderà tutti i suoi giri internazionali. “Quando vuoi tornare qui a casa e ballare con noi lo fai”, ha concluso la conduttrice.