Amici, dopo Todaro Maria pesca di nuovo a Ballando con le Stelle: “Arriva un nuovo prof”

Si potrebbe ripetere quello che è accaduto in passato con Raimondo Todaro: scambio di ballerini tra Ballando con le Stelle e Amici?

Non si tratta di veri e proprio scambi, ma non sarebbe una novità se Amici “attingesse” dal parterre di (ex e non) ballerini di Ballando con le Stelle. Infatti è ben noto che una cosa del genere è già capitata in passato, come quando Maria de Filippi, “soffiò” Raimondo Todaro a Milly Carlucci.

Raimondo Todaro che però quest’anno non è tornato dietro la cattedra della scuola di Amici, scatenando le più svariate illazioni. Se il diretto interessato, per questa novità, si è limitato solo a vaghe dichiarazioni Queen Mary ha preferito non proferire parola, lasciando i dubbi in pasto ai telespettatori più curiosi.

Tuttavia non si è fatto nemmeno in tempo a rispondere ai punti interrogativi intorno all’assenza del maestro di ballo di latino-americano nel programma di Canale 5, che su Rai Uno a Ballando con le Stelle è scoppiato il caso Angelo Madonia, allontanato dallo show, si dice, a causa di divergenze professionali e situazioni personali. A questo punto un ulteriore domanda nasce spontanea: potremmo vedere Madonia ad Amici?

Cosa si dice sui social: Madonia ad Amici? Non sarebbe impossibile

Angelo Madonia è stato licenziato in tronco da Ballando con le Stelle lasciando senza parole il pubblico di Rai uno. Madonia ha dichiarato su Instagram che la situazione è andata oltre la danza, coinvolgendo aspetti personali e causando disagio a lui e alla sua partner (nella vita reale) Sonia Bruganelli. Milly Carlucci dal canto suo, ha spiegato che il ballerino era probabilmente distratto da problemi personali, rendendo difficile lavorare serenamente con la sua partner (nel programma) Federica Pellegrini.

Nonostante l’uscita di Madonia, Federica Pellegrini prosegue la sua avventura nel talent show e ballerà con il nuovo ballerino Samuel Peron. Nuovo di questa edizione, ma volto storico del programma di ballo della Rai. Rai News intanto ha diffuso immagini delle loro prove, sottolineando la difficoltà per l’ex nuotatrice di creare un’intesa con un nuovo maestro a così breve distanza dalla finale. Tuttavia, Federica ha dimostrato una crescita costante durante il programma, arrivando al secondo posto nella recente puntata.

Gli occhi però sono ancora puntati su Angelo Madonia: il suo futuro è incerto, ma molti fan sui social ipotizzano un suo possibile approdo ad Amici di Maria De Filippi, considerato che in passato altri ballerini di Ballando con le stelle hanno fatto questo passaggio con successo. Queen Mary prenderà la palla al balzo accogliendo il ballerino cacciato da Milly Carlucci? La mossa potrebbe risultare strategica anche sotto il profilo degli ascolti, ma al momento tutto tace e rimangono solo le fantasie dei telespettatori.