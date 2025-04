I fan aspettano con ansia di sapere la verità, cosa c’è veramente tra i due? I retroscena chiariscono tutto, anche senza dichiarazioni.

Certe immagini, come si suol dire, parlano da sé e certe volte fanno anche dei bei discorsi, altre invece generano solo dubbi. È il caso di alcune immagini che sembrano ritrarre insieme due VIP molto discussi di Amici, in una condizione che non sembra quella lavorativa.

Niente di esplicito, ovviamente, ma l’occhio attento dei fan ha subito notato alcuni particolari, anche se le foto sono state postate a ora di distanza. È chiaro che i due fossero insieme, ma ancora si discute sulle motivazioni che li hanno portati a incontrarsi in così gran segreto.

Francesca e Giovanni, scatta la scintilla?

Questo è quanto accadendo a Francesca Tocca, celebre ballerina di Amici e Giovanni Tesse, ex allievo del noto talent di Maria De Filippi. I due sarebbero finiti sotto i riflettori per un particolare video che li vede insieme e per delle foto pubblicate nei rispettivi profili social.

Ma se da un lato alcuni elementi di questa storia trovano un spiegazione semplice ed efficace, altri invece restano fumosi e poco chiari. Nel caso del video, infatti, si tratta della pubblicità di un evento a cui i due parteciperanno, niente di troppo strano, sembra trattarsi di lavoro.

Ma sulle foto, invece, c’è molto da discutere, sia Francesca che Giovanni infatti, hanno pubblicato una foto e un video, rispettivamente, sui loro profili Instagram. Qualche posa, una musica di sottofondo, ma nessun particolare che facesse pensare a un collegamento tra i due, tranne per un importante fattore.

Come hanno notati i fan, foto e video sono stati ripresi nello stesso luogo, lo si può notare da diversi particolari ora chiari. I due starebbero alloggiando nello stesso hotel, allo stesso momento, ma senza dichiararlo apertamente e sembra strano che due “colleghi” come loro si trovino così per caso.

Secondo alcuni, l’hotel sarebbe stato fornito dalla stessa associazione sportiva che i due pubblicizzavano nel video discusso in precedenza, chiarendo temporaneamente questo dubbio. Eppure le foto sono state pubblicate con tempistiche diverse, quasi ad allontanare eventuali collegamenti, che tra le stanze dell’hotel sia successo qualcosa?

Tutto trova una spiegazione, quindi, eppure i fan non sono convinti, la complicità tra due si è notata in diversi momenti. Ma anche l’alloggio “in comune” potrebbe nascondere qualcosa di più, una vicinanza non solo professionale, ma anche un rapporto più profondo che starebbe nascendo tra i due.