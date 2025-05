Dopo la finale, l’ex professore di Amici si scaglia contro Trigno e boccia il suo talento: la risposta del cantante non si fa attendere.

A distanza di poche settimane dalla finale di Amici 24 che ha permesso a Trigno di vincere il circuito canto, arrivano all’indirizzo dell’allievo di Anna Pettinelli dure critiche. A bocciare il talento di Pietro Bagnadentro, questo il vero nome di Trigno, è un ex professore della scuola di Amici che, già in passato, ha criticato altri allievi.

Dopo aver criticato Trigno nel corso dell’anno scolastico, l’ex insegnante del talent show di Maria De Filippi ha criticato ancora il giovane cantante che, stavolta, fuori dalla scuola, ha risposto direttamente all’insegnante dando vita ad un botta e risposta che è diventato virale sui social.

Amici: Luca Jurman critica Trigno, la reazione del cantante

Tra gli ultimi video pubblicati su Tik Tok, c’è quello in cui Luca Jurman critica Trigno dopo la finale. “Questo (si riferisce a Trigno, ndr) è quello che voi avete votato e avete considerato un talento musicale di canto. È una roba imbarazzante. Era meglio che votavano i giudici almeno questo risultato non ci sarebbe stato? È la giuria che lo ha mandato in finale”. Parole che hanno suscitato una reazione in nel giovane interprete”.

Con queste parole, l’ex professore di Amici ha bocciato il talento di Trigno che, però, di fronte a tali parole, ha deciso di rispondere con un invito ufficiale. “Ti invito ad un mio concerto”, è stata la risposta di Trigno che ha subito fatto il giro del web.

La risposta di Trigno, virale su X, sarebbe tuttavia stata cancellata perché non risulta tra i commenti al video Tik Tok. Nonostante tutto, però, Jurman è tornato nuovamente sull’argomento rivolgendo altre critiche al cantante.

“Mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un’evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa”, scrive Jurman, “Avrei preferito sinceramente trovare un tuo messaggio anche sarcastico tipo ‘studierò e appena sarò in grado sarò lieto di invitarti ad un concerto, augurandomi che tu venga’, ma invece no, mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto, e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito ti chiedo, per ascoltarti senza post produzione? Spero tu decida di studiare invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere”. Trigno replicherà ancora alle parole dell’insegnante?