Anna Pettinelli, chi è l’ex famoso (e perchè è finita)

Anna Pettinelli è tornata nella scuola di Amici, ma sapete chi è l’ex compagno famoso e perché tra loro è finita? Tutto quello da sapere.

Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica da anni, è tornata nella scuola di Amici come insegnante per aiutare i ragazzi a realizzare il sogno di vivere di musica. Appassionata, determinata e con le idee chiare, la Pettinelli ha costruito la propria carriera mattone dopo mattone senza rinunciare, tuttavia, alla sua vita privata. La Pettinelli, infatti, è mamma di Carolina che è cresciuta con la madre e che è andata da poco a vivere da sola. Del proprio privato, la Pettinelli ha sempre evitato di parlare anche se in un’occasione ha raccontato la propria storia d’amore a tutti.

L’ex compagno dell’insegnante di Amici, infatti, è famoso e con lui ha partecipato a Temptation Island. In seguito a quell’avventura, la storia è finita e la Pettinelli è tornata ad essere single.

Anna Pettinelli: perché è finita con Stefano Macchi

Anna Pettinelli è stata fidanzata dal 2014 al 2022 con lo speaker e doppiatore Stefano Macchi, di 18 anni più giovane di lei. Nonostante la differenza d’età, i due erano sereni, innamorati e molto uniti ma la partecipazione a Temptation Island non solo ha messo a dura prova la storia ma li ha portati a lasciarsi definitivamente. Pur essendo usciti insieme dal villaggio dell’amore, infatti, i due non sono riusciti a superare una profonda crisi.

All’interno del programma, infatti, la Pettinelli ha scoperto dei lati del fidanzato che non conosceva portandola a mettere in discussione tutto fino a mettere un punto alla relazione. “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”, raccontò la Pettinelli ai microfoni di S’è fatta notte di Maurizio Costanzo nel 2022.

Dopo la fine della storia con la Pettinelli, Stefano Macchi si è poi innamorato di Elisa D’Ospina con cui ha avuto il figlio Niccolò e, parlando della compagna, ai microfoni del settimanale Gente, ha dichiarato: “Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari – ha spiegato Macchi –. Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali. Non è stato lo stesso dall’altra parte. Me ne dispiace molto, ma pazienza. Quello che mi interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando e con Elisa, la donna della mia vita”.