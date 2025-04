Cosa dice l’oroscopo dell’11 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: oggi potreste ammirare, essere attratti da una persona e pensare che potrebbe avere un ruolo positivo nella vostra vita. Che si tratti di lavoro o amicizia o amore, effettivamente il legame ha un buon potenziale e sarete pronti ad approfondire la conoscenza. Fidatevi dell’istinto ma procedete con calma, passo dopo passo. Amore: in coppia, circola armonia! Siete innamorati, uniti, iper dinamici, sulla relazione non ci sono nuvole. Soli: le possibilità di fare un incontro fantastico oggi sono decuplicate e ogni storia è promettente!

Oroscopo 11 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro segno è diplomatico di natura ma con il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Plutone in Acquario, oggi dovete imporre le vostre idee soprattutto con chi detiene l’autorità. In questo momento essere troppo accomodanti non andrà a vostro vantaggio, non vi farebbe guadagnare più rispetto. Un atteggiamento audace ma al contempo diplomatico può cambiare la vostra situazione. Amore: in coppia, le emozioni, in positivo o negativo, oggi sono forti, il partner avrà difficoltà a starvi dietro. Soli: metterete in discussione la vostra attuale situazione, per capire cosa vi aspettate veramente da un legame affettivo.

Oroscopo 11 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata positiva, se nella carriera vi sentite pronti a fare un passo avanti, è il momento di agire. Oggi siete motivati più del solito, concentrate l’attenzione su un obbiettivo e non mollerete. Non è escluso tuttavia che a spingervi a prendere l’iniziativa sia il fatto che vi sentite sottovalutati o il compenso non vi soddisfa. In entrambi i casi, avete la possibilità di fare passi da gigante. Amore: in coppia, proporrete al partner di apportare qualche cambiamento nella relazione e sicuramente apprezzerà. Soli: anche voi avvertite il bisogno di novità, di incontrare persone molto diverse da voi. Sembra un’ottima idea.

Oroscopo 11 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un venerdì ideale per migliorare la vostra reputazione nell’ambito del lavoro: il boss e i colleghi potrebbero notare il vostro impegno e il vostro valore. Su un altro piano: Venere in Pesci domani riprenderà il moto diretto: per oggi evitate di prendere decisioni definitive o esprimere giudizi affrettati poiché nei prossimi giorni potrebbero cambiare. Concentratevi sulla soluzione dei problemi. Amore: in coppia, nella relazione c’è stabilità, probabilmente dedicherete del tempo a parlare del futuro e dei progetti. Soli: gli incontri recenti evolveranno: scoprirete che non vanno da nessuna parte, oppure deciderete di dare una possibilità.

Oroscopo 11 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Bilancia e Plutone in Acquario al vostro segno oggi annunciano che una conversazione oggi potrebbe rappresentare un punto di svolta. Che si tratti di un amico, nel lavoro o di un incontro casuale, le parole avranno un forte impatto. Siate aperti al lavoro in team, poiché l’entusiasmo di una o più persone potrebbe essere in linea con il vostro e dare il via a un progetto di successo. Amore: in coppia, l’impulsività del partner potrebbe creare dei problemi. Vi sforzerete di capire ma non è detto che ci riuscirete. Soli: apprezzate i bei momenti di relax: anche se non avete un partner per oggi state in vostra compagnia.

Oroscopo 11 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore delle finanze ed è in buon aspetto con Plutone in Acquario: oggi potreste ricevere una mail, una lettera o una telefonata che vi darà buone notizie riguardanti una somma di denaro. Tuttavia fate attenzione: potreste immediatamente pensare a come spenderla. Evitate di lanciarvi nello shopping per cose forse inutili e investite i soldi con saggezza. Amore: in coppia, se avete discusso, cercherete di capire meglio cos’è che disturba il partner, ne parlerete e troverete delle soluzioni. Soli: incontrare nuove persone è possibile ma dovete abbassare un pochino le vostre aspettative.

Oroscopo 11 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ uno splendido venerdì! Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Plutone in Acquario vi permetterà di attirare l’attenzione dove per voi è importante, vedere i frutti del vostro impegno, vi troverete sotto i riflettori. Ciò accentuerà la vostra autostima e vi spingerà a fare ulteriori passi avanti nella carriera. Sono le vibrazioni astrali perfette per cogliere senza timore nuove opportunità. Amore: in coppia, desiderate migliorare la relazione, anche attraverso progetti stimolanti. Il partner approverà. Soli: aspettate un segnale che per oggi non arriverà. Nell’attesa cercate di rilassarvi e di non drammatizzare la situazione.

Oroscopo 11 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno, è una giornata in cui potreste avvertire il bisogno di rimanere dietro le quinte, rilassarvi, concentrarvi sulle priorità e ricaricare le batterie. Tuttavia, anche se non desiderate comunicare, sul posto di lavoro fate attenzione alle incomprensioni con il boss e i colleghi, evitate di irritare chi vi circonda. Cercate di essere più accomodanti e gentili. Amore: in coppia, nella relazione c’è passione, l’eros è al top. In generale c’è un rinnovamento. Soli: è arrivato il momento di un grande cambiamento: potreste sentirvi finalmente pronti per un incontro meraviglioso e molto importante.

Oroscopo 11 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nella vita sociale il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Plutone in Acquario rappresenta un invito a essere più selettivi. Ponetevi due domande: quale impatto alcune conoscenze hanno sul vostro benessere? Percepite che alcune fanno dei pettegolezzi alle vostre spalle? E’ il momento di dedicare più tempo a chi vi fa sentire bene e prendere le distanze da dinamiche malsane. Amore: in coppia, potreste pensare che la relazione ristagni: fate leva sulla pazienza ed evitare di interpretare ogni silenzio come un problema. Soli: potreste essere attratti da una persona inafferrabile. Mettetevi al riparo da eventuali delusioni.

Oroscopo 11 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sfruttate il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Plutone in Acquario: il transito vi rende molto convincenti. Che si tratti di proporre un’idea o negoziare un accordo oppure vendere qualcosa di importante, le vostre parole avranno un impatto potente e impressioneranno favorevolmente chi avete di fronte. In questo modo avrete la possibilità di concludere a vostro vantaggio! Amore: in coppia, circola confusione ma la situazione vi renderà consapevoli di alcuni comportamenti, vostri o del partner, che devono essere cambiati. Soli: metterete tutto in discussione ma dite a voi stessi che è un passaggio necessario.

Oroscopo 11 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Grazie al buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Plutone nel vostro segno, oggi siete ottimisti, dotati di belle energie e riuscirete a uscire definitivamente dalle preoccupazioni che per mesi vi hanno stressato, proverete una benefico senso di libertà e leggerezza. Ma non solo, con questo transito siete molto motivati e pronti a lavorare con rinnovato slancio e impegno sui progetti, anche futuri. Amore: in coppia, più disponibili e calmi, più affettuosi rispetto agli ultimi tempi. con il partner andrete d’amore e d’accordo. Soli: nella vita sociale, nuove conoscenze vi entusiasmano e vi permettono di guardare al futuro con speranza.

Oroscopo 11 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui chiedervi e dare a voi stessi una risposta ferma su ciò che desiderate far crescere, sviluppare e muovervi di conseguenza, concentrando l’attenzione su quei progetti, percorsi e persone che accendono il vostro entusiasmo. In serata nella vita sociale si presenteranno ottime opportunità per stringere nuove nuove amicizie, dunque non abbiate il timore di mettervi in gioco! Amore: in coppia, amate ancora con passione il partner ed è il momento di dimostrarlo. Sta aspettando solo questo. Soli: è una giornata fantastica, grazie al sorriso dolce e affascinante potreste fare una strage di cuori.