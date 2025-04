I SUV elettrici sono la combinazione perfetta tra eleganza e sostenibilità, rispecchiando pienamente l’interesse per un futuro più ecologico verso cui il mondo si sta gradualmente orientando. La propulsione a batteria, infatti, porta all’eliminazione di emissioni nocive e inquinanti, permettendo così di usufruire del massimo delle performance senza rinunciare al rispetto per l’ambiente.

Ad oggi, in commercio esistono molteplici modelli che spaziano dalle versioni più compatte, concepite per le famiglie, a quelle più sportive, dalle prestazioni incredibili e perfette per i lunghi viaggi. Scopriamo insieme i principali vantaggi che sono in grado di offrire i SUV elettrici e quali sono i modelli di punta da valutare in fase di acquisto.

SUV elettrici: ecco tutti i vantaggi

Il primo grande vantaggio derivante dall’acquisto di un SUV elettrico è sicuramente dato, come anticipato, dal suo ridotto impatto ambientale. Questi veicoli, infatti, offrono una guida a emissioni ridotte, contribuendo a migliorare drasticamente sia la qualità dell’aria locale, sia alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con effetti positivi sul fronte del riscaldamento globale. Scegliere questi veicoli può sembrare una scelta di poco conto se si pensa a quanti fattori concorrano ai problemi ambientali, ma è altrettanto vero che tante scelte come questa possono avere un forte impatto a lungo termine.

Un altro vantaggio che si aggiunge al precedente risiede è la maggior libertà di movimento. Non sono pochi, infatti, i comuni con parcheggi gratuiti o scontati per questo tipo di veicoli o, ancora più importante, che permettono libero accesso alle zone a traffico limitato che sono invece off limits per i veicoli a combustione. Per questo motivo, i veicoli elettrici sono particolarmente indicati per chi si muove spesso in città.

Inoltre, la presenza di batterie in sostituzione del motore a combustione rende i SUV elettrici più economici da mantenere. Con meno parti mobili, l’assenza di un propulsore tradizionale, di olio e l’usura dei freni ridotta, richiederanno infatti minor manutenzione regolare e conseguenti minori costi di riparazione e gestione. Non solo, i risparmi saranno ovviamente estesi anche al carburante: essendo veicoli totalmente a elettricità, non sarà più necessario rifornirsi ai distributori. La ricarica della batteria avviene tramite apposite stazioni, installabili anche presso la propria abitazione, oppure disponibili all’uso pubblico, con una diffusione sul territorio nazionale che sta diventando sempre più capillare. A tal proposito, grazie ai progressi in fatto di tecnologia, individuarle è sempre più semplice: basterà scaricare l’apposita app per smartphone che permetterà di trovare il punto di ricarica più vicino, con mappe aggiornate in tempo reale. Attualmente, le colonnine di ricarica più diffuse offrono funzionalità intelligenti, come tariffe agevolate in determinate fasce orarie, e/o l’integrazione con pannelli solari, consentendo ulteriori risparmi sulla spesa energetica.

Sempre da un punto di vista economico, non si possono non citare gli incentivi statali previsti per chi sceglie i veicoli elettrici, contributi che ammortizzano il costo di acquisto, spesso leggermente più elevato (anche se in netto calo rispetto agli anni passati).

Infine, ma non ultima per importanza, c’è l’esperienza di guida che i SUV elettrici offrono. Spesso, il timore di chi si approccia al mondo elettrico è quello di non avere prestazioni ottimali come su un classico veicolo a combustione. Questo timore, che poteva forse avere fondamento agli albori della mobilità elettrica, è ormai ampiamente superato: le innovazioni tecnologiche nel campo

dell’elettrificazione delle automobili hanno infatti portato a veicoli che non hanno nulla da invidiare ai loro “cugini” a combustione. Accelerazione istantanea che dona prestazioni davvero dinamiche, connettività multimediale e sistemi di conduzione autonoma rendono l’esperienza di guida di un SUV elettrico entusiasmante e piacevole, senza contare il fattore bonus di questo tipo di veicoli, ovvero l’estrema silenziosità del motore e il ridotto numero di vibrazioni, che specie sulle lunghe distanze rendono la guida ancor più rilassante.