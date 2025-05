Cicogna per la famiglia di Uomini e Donne: secondo un’indiscrezione, una protagonista del passato sarebbe in dolce attesa.

La famiglia di Uomini e donne starebbe per allargarsi. Una delle protagoniste più amate della storia del programma di Maria De Filippi sarebbe in dolce attesa. L’ex corteggiatrice aspetterebbe una bambina dal famoso fidanzato anche se, ad oggi, non c’è ancora l’ufficialità. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto da una followers svelando anche il nome della nascitura.

Dopo la bomba sganciata da Deianira, tuttavia, ad alimentare il gossip è stato il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 30 aprile 2025, pubblica le foto di un pancino evidente dell’ex Uomini e Donne.

Uomini e Donne: chi è l’ex corteggiatrice in dolce attesa

Se Cecilia Zagarrigo è da poco diventata mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Matilde, arrivata dopo la sorellina Mia, un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe in dolce attesa. Si tratta di Giulia De Lellis, oggi una delle influencer più amate e seguite che, secondo Deianira Marzano, Alessandro Rosica e il settimanale Chi sarebbe incinta del fidanzato Tony Effe con cui la relazione va avanti da diversi mesi.

Secondo la segnalazione riportata da Deianira Marzano, la De Lellis aspetterebbe una bambina che dovrebbe chiamarsi Priscilla. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata anche se il settimanale Chi ha sorpreso l’influencer insieme al fidanzato con un pancino evidente.

Di fronte alle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, tuttavia, è intervenuta la stessa De Lellis che, con un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, sembra smentire la gravidanza.

“Invece di rompere con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo, dal momento in cui non vengono dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”, dice la de Lellis sfoggiando un vestito di rose che esalta le sue forme. Ad oggi, dunque, non c’è alcuna ufficialità, ma sul web, i fan dell’ex Uomini e Donne non hanno dubbi sulla lieta notizia.

Se, dunque, l’indiscrezione dovesse essere confermata, Giulia De Lellis diventerebbe mamma per la prima volta nello stesso periodo in cui l’ex fidanzato Andrea Damante diventerà papà per la prima volta. La fidanzata dell’ex tronista, Elisa Visari, infatti, è a sua volta incinta e stavolta l’ufficialità è arrivata.