Il bellissimo annuncio ha reso felicissimi i fan che attendevano la notizia dopo l’incantevole matrimonio organizzato sul Lago di Como.

La cicogna è in volo per un membro della celebre band nata a Ti lascio una canzone. Il lieto annuncio è stato diramato attraverso i social con un post dolcissimo allegato ad altrettanti dolcissimi scatti che hanno immediatamente scatenato una marea di cuoricini.

A diventare presto papà è Ignazio Boschetto che insieme alla moglie Michelle Bertolini, accoglierà la nuova vita che li renderà genitori per la prima volta. La coppia è convolata a nozze poco tempo fa, precisamente a settembre 2024, con una cerimonia diventata l’evento tra i più seguiti dell’estate 2024. Prima il rito civile a San Lazzaro di Savena poi un romanticissimo party all’interno della meravigliosa location sul Lago di Como, Villa Sola Cabiati.

Il loro primo incontro è avvenuto in Ungheria, durante un concerto de Il Volo a Budapest, in occasione di un evento per i fan dietro le quinte. Un vero colpo di fulmine che i due hanno tenuto nascosto per i primi periodi. Michelle, italo-venezuelana è stata Miss Venezuela Internacional 2013, è un ex tennista professionista oltre che modella e oggi è un’imprenditrice in diversi settori.

Primo figlio in arrivo per Ignazio Boschetto: fiocco rosa o azzurro?

La moglie di Ignazio Boschetto è incinta. Una notizia che ha riempito il cuore di gioia dei fan de Il Volo. I due l’hanno annunciato qualche giorno fa sui social con un post emozionante:

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu.”

Queste le parole del cantante allegate a tre scatti in bianco e nero che commemorano l’attesa con Boschetto immortalato mentre bacia il pancino della sua Michelle. Inutile sottolineare che sono bastati una manciata di secondi per far diventare il post virale, ma soprattutto è già stato svelato il sesso del nascituro e anche il nome. La coppia aspetta una bambina che si chiamerà Bianca e sarà la prima “figlia” della band, perchè finora nessun altro del terzetto era diventato papà.

Tantissimi gli auguri arrivati al margine da parte di molte celebrità come Antonella Clerici, Federica Panicucci, Elisa D’Ospita, Grecia Colmenares e tanti altri.