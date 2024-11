Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli rompe il silenzio su Selvaggia Lucarelli: “Quella sua frase mi ha…”

Ballando con le stelle è uno dei programmi che negli ultimi anni sta ottenendo un enorme successo, ma cosa sta accadendo?

La sua fortuna è legata certamente ad un format che funziona e a personalità e vip che sanno riempirlo di contenuti. L’edizione di quest’anno, particolarmente intensa, però, sta prendendo una piega del tutto inaspettata. Il gossip è sicurmante il tema che meno ti aspetti in un programma del genere creato ed incentrato su tutt’altro, i sabato sera, però, stanno infiammando l’intera setimana proprio su alcune curiosità e polemiche.

A tener banco sono Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. L’edizione del 2024 di Ballando con le stelle, sembra essersi trasformata in un vero e proprio ring, ai bordi del quale, i telespettatori aspettano con ansia l’esibizione delle due donne.

Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli vuota il sacco

Una nelle vesti di concorrente, la Bruganelli, l’altra nelle vesti di giurata ormai da qualche anno. Le donne non perdono occasione per punzecchiarsi e “darsele si santa ragione”. Ultimamente, però, la piega tra le due ha preso una direzine ben precisa. La polemica sembra essersi trasformata quasi in una questione personale che va ben oltre la trasmissione televisiva. Sonia Bruganelli che, fino a qualche tempo fa, conoscevamo solo come compagna di Paolo Bonolis, oltre ad allietare il pubblico con le sue esibizioni sul palcoscenico sta accendendo ildibattito settimanale con dichiarazioi spesso e volentieri anche forti.

Negli ultimi tempi, in particolare, la donna, avrebbe preso di mira i guadagni della Lucarelli che, da nota giornalista, si starebbe comportando più come una influencer che altro. Ad incendiare l’ira della Bruganelli, come lei stesso ha ammesso in queste ore, sarebbe stata una frase in particolare della giornalista. Sonia. infatti, sostiene che sia stato scorretto da parte di Lucarelli cavalcare l’onda di una presunta invidia di Bruganelli che avrebbe voluto essere giurata al posto della Selvaggia.

Cosa questa che secondo Sonia è totalmente inventata e, soprattutto, scorretto utilizzarla in quel modo senza prima aver chiarito o parlato tra di loro. In quella circostanza Bruganelli rincara la dose dicendo che Selvaggia Lucarelli ha usato la sua figura e quel “gossip” per guadagnare. Insomma alla base di tutto ci sarebbe una frase della Selvaggia Lucarelli a far uscire fuori dai binari Bruganelli.

La giornalista, infatti, come sottolinea appunto Sonia, avrebbe affermato pubblicamente che lei (Sonia) è sposata con un uomo ricco. Affermazione che ha mandato su tutte le furie la diretta interessata. “Ma scusatemi, è elegante che lei dica in diretta che io sono sposata con una persona ricca?” questa la chiosa della Bruganelli che deve essersi sentita davvero offesa da quella frase detta così davanti a tutti. Gli spettatori, però, non vedono l’ora che arrivi sabato sera per vedere quali perle sapranno regalrci le due donne.