Barbara De Santi manda in tilt i social con una clip inaspettata. Il volto noto di Uomini e Donne super innamorata del suo Ruggiero

Spenti i riflettori dello studio di Uomini e Donne, la neo coppia si accinge a raccontare “il dopo” al pubblico attraverso i social. Barbara De Santi sta mostrando un lato di sè inedito, quello di una donna che sta vivendo il sogno dell’amore.

L’ insegnante mantovana, classe 1969, con la passione per la letteratura (è autrice del libro “Fare l’amore come una escort. La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato. “) è uno dei personaggi più discussi del dating show di Maria De Filippi, programma in cui ha trovato la notorietà.

E’ qui infatti che è approdata nel 2011 dando inizio ad un percorso che l’ha vista spesso protagonista nel Trono Over dove ha avuto diverse conoscenze spesso burrascose e che nel 2020 la portarono alla decisione di “ritornare alla vita reale” per dedicarsi al suo lavoro, per poi ritornare qualche anno fa.

Innamoratissimi a casa di lei

Barbara De Santi da anni è alla ricerca dell’anima gemella e dopo varie peripezie pare che l’abbia finalmente trovata. Con Ruggiero D’Andrea ha sorpreso tutti in una recente puntata di Uomini e Donne.

I due infatti improvvisamente hanno deciso di lasciare il programma insieme, dopo una breve ma intensa frequentazione. Durante una sfilata a tema seduzione, Barbara ha fatto la sua scelta in modo spettacolare, proiettando sullo schermo la frase “Sei la mia scelta” e dedicando a Ruggiero la canzone “Ti porto via con me” di Jovanotti. Il cavaliere ha accettato e i due hanno lasciato lo studio tra baci appassionati e petali rossi.

Dopo l’uscita dal programma, Barbara continua a far parlare di sé attraverso i suoi canali social. Qualche giorno fa ha condiviso un video della sua sfilata in abito da sposa, accompagnato dalla frase: “Vedremo che succederà il 7 marzo 2026”. Una sorta di annuncio sibillino che ha fatto pensare ad un’ ipotetica data di nozze.

La coppia sembra molto affiatata e continua a vedersi con costanza, con Ruggiero che ha persino preso un volo per raggiungere Barbara il giorno della Festa della Donna. Ma è stato l’ultimo post che ha letteralmente mandato in escandescenza i fan. La clip ripostata da mariadefilippipage spiega “Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi a casa di lei”. Le immagini li mostrano avvinghiati e innamorati con il cavaliere a petto nudo che abbraccia Barbara baciandola più volte sul viso: “Sorpresa“! Dice lui riprendendosi con il telefonino.