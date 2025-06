Le nuove puntate della soap di Canale 5 in onda fino all’8 giugno 2025 presentano drammi familiari e relazioni complicate

Le emozioni e i colpi di scena della soap opera “Beautiful” continuano a coinvolgere il pubblico, e le puntate dal 2 all’8 giugno 2025 promettono di essere ricche di tensione e dramma. In questa settimana, i protagonisti affrontano conflitti familiari, amori complicati e segreti inconfessabili, rendendo ogni episodio imperdibile. Scopriamo insieme cosa ci attende in questi giorni intensi.

Ridge affronta le paure di Zende, mentre Finn cerca di conoscere Luna. La salute di Eric preoccupa i familiari, in particolare Ridge e Brooke, impegnati a supportarlo senza rivelare la verità sulla sua malattia.

Le puntate fino all’8 giugno

Una tensione palpabile tra Ridge e Zende. Ridge è preoccupato per la reazione di Zende, che teme di perdere il proprio ruolo in Forrester Creations dopo la decisione di Eric di affiancare R.J. come nuovo stilista. Zende, frustrato, esprime le sue preoccupazioni a Thomas e Hope riguardo alla sospensione della linea “Hope for the Future”. La sua convinzione è che la scelta di Eric sia strategica, dando a R.J. l’opportunità di crescere, mentre lui meriterebbe di lavorare fianco a fianco con il nonno. Ridge e Brooke si immergono nei ricordi del loro passato, rievocando la loro prima interazione durante una festa a casa di Eric.

Il mercoledì porta un carico di emozioni. Ridge e Brooke riflettono su momenti dolorosi, come quando Ridge ha scelto di tornare con Taylor, lasciando Brooke sola e ferita. Tuttavia, la loro perseveranza e fede nel destino li hanno riuniti in Italia, dove hanno condiviso esperienze indimenticabili. Parallelamente, Hope si confronta con Deacon a “Il Giardino”, esprimendo preoccupazioni riguardo alla sua relazione con Sheila e il pericolo che rappresenta per la loro famiglia.

Giovedì è segnato dalla crescente preoccupazione per la salute di Eric, che continua a peggiorare. Ridge, Brooke e R.J. discutono delle condizioni di Eric, esprimendo tristezza e colpa. R.J. promette di stargli accanto e lavorare a stretto contatto con lui per la nuova collezione, mentre la tensione emotiva cresce, e la famiglia cerca di mantenere un’apparente normalità.

Venerdì, la situazione di Eric diventa sempre più critica. Donna e Katie si mostrano solidali, ma Eric rifiuta di consultare un medico, preferendo dedicarsi al lavoro creativo con R.J. Questo desiderio di continuare a disegnare, nonostante le sue condizioni, mette in luce la passione di Eric per la moda e il suo attaccamento alla vita. Ridge cerca di convincere il padre a lavorare insieme, evidenziando il valore di questa collaborazione, ma Eric resiste, volendo mantenere il controllo sulla sua opera finale.

Sabato è un giorno di riflessione e preoccupazione. Ridge sente il peso della responsabilità e desidera trascorrere ogni attimo vicino a suo padre. Brooke, frustrata dalla situazione, si confida con Katie, esprimendo il desiderio di supportare Eric in modo più attivo. Nel frattempo, Steffy visita Finn in ospedale e condivide le sue paure riguardo alla salute del nonno, dimostrando quanto la situazione influisca su tutti i membri della famiglia.

La settimana si conclude con R.J. che si confida con Luna, esprimendo il desiderio di rendere l’ultima collezione con Eric la migliore di sempre. Il legame tra i due si approfondisce, mentre Ridge convince Eric a lavorare insieme a lui. Tuttavia, l’ombra della malattia di Eric continua a pesare sulla famiglia, che desidera onorare il suo desiderio di vivere una vita normale fino all’ultimo respiro. .