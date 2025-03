RJ è tentato di rivelare a Ridge la verità su Eric, mentre Taylor scopre che Hope e Thomas si vedono di nuovo. Scopri di più su Canale 5!

Le puntate di Beautiful dal 23 al 29 marzo 2025 si preannunciano cariche di tensione e rivelazioni sorprendenti. I fan della soap opera americana, che ha conquistato il pubblico italiano sin dal suo debutto nel 1990, avranno l’opportunità di assistere a un susseguirsi di eventi che coinvolgeranno i personaggi principali e le loro intricate dinamiche familiari e relazionali. Questa settimana, in particolare, si concentrerà su RJ e la sua decisione di rivelare a Ridge la verità su Eric, un tema centrale che promette di scuotere le fondamenta della famiglia Forrester. Attenzione alla puntata di oggi, 28 marzo: davvero imperdibile!

La settimana inizia con Li, la madre di Finn, che esprime la sua contentezza per il legame con suo figlio, rivelandosi il suo unico punto di riferimento. Li esorta Finn a non lasciarsi influenzare da Sheila, una figura che rappresenta un pericolo costante per la sua famiglia. La Carter, consapevole delle insidie legate a Sheila, spinge Finn a combattere per il suo amore, Steffy, e per mantenere intatti i legami familiari.

Nel frattempo, Hope e Thomas si ritrovano in una cena romantica organizzata da Douglas, il loro giovane alleato. Mentre i due si avvicinano sempre di più, Hope è combattuta tra i suoi sentimenti e la paura di fare del male a Thomas. Nonostante le promesse di Thomas di aspettarla, le incertezze di Hope si fanno sempre più pressanti.

La puntata del 28 marzo

Ridge, Brooke e Carter iniziano a indagare sul comportamento di Eric, il patriarca della famiglia Forrester, il quale sembra determinato a lanciarsi in una nuova collezione. Tuttavia, i tre sospettano che ci sia qualcosa di più profondo dietro questa decisione. Eric, nonostante i suoi problemi di salute, è determinato a dimostrare il suo valore. In un momento di confidenza con Donna, il patriarca rivela la sua lotta contro l’artrite, una malattia che ostacola la sua creatività.

Questo scontro tra ambizione e salute diventa un tema centrale della settimana, mentre RJ, il figlio di Ridge, si rende conto che potrebbe essere il momento giusto per rivelare un segreto che potrebbe cambiare tutto.

RJ è sempre più preoccupato per la salute del nonno Eric, il quale, nonostante l’artrite avanzata, insiste nel completare la sua ultima collezione di moda. Ridge e Brooke iniziano a sospettare che Eric nasconda qualcosa riguardo alle sue condizioni, mentre RJ si trova combattuto tra il desiderio di rivelare la verità al padre e il rispetto per la volontà del nonno. Donna cerca di persuadere RJ a mantenere il segreto, sottolineando l’importanza per Eric di portare a termine il suo progetto.