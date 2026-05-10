In Australia, una donna di 45 anni, Belinda Lotsu, ha creduto per mesi di essere in attesa di tre gemelli. Al momento del parto, però, presso il King Edward Memorial Hospital di Perth, Belinda ha dato alla luce ben quattro bimbi, un maschio e tre femmine in ottima salute. Emmanuel Lotsu, il padre dei bambini, ha raccontato che la donna si era sottoposta a un trattamento di fecondazione in vitro ed era convinta di aspettare soltanto tre gemelli. La presenza del quarto figlio è stata poi scoperta soltanto oltre metà gravidanza: “Eravamo sbalorditi e sorpresi”, ha dichiarato Emmanuel ai media australiani.

La storia di Belinda

La storia di Belinda ed Emmanuel, una coppia emigrata dal Ghana e che oggi vive nella cittadina regionale di Kalgoorlie, ha fatto rapidamente il giro dei media locali. Ai giornalisti la coppia ha rivelato che tra qualche settimana i loro figli appena nati potranno tornare tutti a casa. Al momento, infatti, i quattro neonati sono in cura presso reparti di neonatologia specializzati. Jourdin Ross, coordinatrice infermieristica e ostetrica dell’ospedale, ha sottolineato che in parti come questo è fondamentale pianificare ogni cosa, persino scenari d’emergenza: “Oltre alle cure cliniche, l’ospedale ha offerto un supporto completo alla famiglia. È importante garantire compassione, dignità e continuità assistenziale durante un’esperienza straordinaria e stressante”. Stando ai registri sanitari, i quattro neonati, chiamati Amy, Amana, Amber e Amon, sono il quindicesimo gruppo di quadrigemini nato nell’Australia occidentale e il primo dal 2020.