Beetlejuice Beetlejuice: trailer, cast e trama del nuovo film di Tim Burton

Beetlejuice Beetlejuice è il nuovo film di Tim Burton con Michael Keaton, sequel del cult del 1988. Scopriamo trailer, cast e trama. Presentato il 28 agosto come film d’apertura fuori concorso della 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, l’attesissimo nuovo film di Tim Burton esce nelle sale italiane il 5 settembre. Il film è il sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello, cult del 1988 diretto dallo stesso Burton.

A distanza di oltre trent’anni, Burton riporta sullo schermo uno dei suoi personaggi più iconici, quel Beetlejuice interpretato da Michael Keaton che ha conquistato il pubblico verso la fine degli anni Ottanta. Il film, infatti, fu un grande successo e oggi è un assoluto cult. C’è molta attesa dunque per questo sequel, che la critica ha già valutato in maniera positiva, elogiando principalmente un gradito ritorno alle origini gotiche del primo Burton. Scopriamo la trama del film, il trailer e il cast.

La trama del film

La famiglia Deetz, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film, torna a casa, a Winter River. Con loro c’è anche la figlia di Lydia Deetz, l’adolescente Astrid. Nella loro casa, più precisamente in soffitta, c’è ancora il modellino della città, ovvero il territorio d’esilio di Beetlejuice. La giovane e ribelle Astrid, recandosi in soffitta, apre accidentalmente il portale dell’Aldilà. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, quello dei vivi e quello dei morti, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice, liberando il dispettoso demone pronto a scatenare il suo personalissimo caos.

Cast e trailer del film

Vecchi e nuove conoscenze. Potremmo riassumere così il cast (di assoluto livello) del nuovo film di Tim Burton. Michael Keaton torna a interpretare l’iconico personaggio di Beetlejuice, a distanza di oltre trent’anni dall’ultima volta. Nel cast ritroviamo anche Winona Ryder (Lydia Deetz) e Catherine O’Hara (Delia Deetz). Tra i nuovi volti ci sono quelli di Jenna Ortega (Astrid Deetz), di Monica Bellucci (Delores) e di Willem Dafoe (Wolf Jackson). A comporre il cast troviamo anche Justin Theroux e Danny DeVito.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 5 settembre.