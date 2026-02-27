Stasera, quarta serata del Festival di Sanremo, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Bianca Balti, icona della moda italiana e internazionale, pronta a portare eleganza e fascino sul palco dell’Ariston.

Bianca Balti è nata il 19 marzo 1984 a Lodi. Dopo la maturità classica al liceo Pietro Verri, si trasferisce a Milano per iscriversi al corso di design della comunicazione al Politecnico, mantenendosi con lavori occasionali. La giovinezza di Bianca è stata segnata da esperienze difficili, tra cui un periodo di ribellione nella Bovisa e una violenza subita a 18 anni, eventi che hanno influito profondamente sulla sua vita personale.

La sua carriera nella moda decolla nel 2005 con un contratto in esclusiva per Dolce & Gabbana. Nel tempo, Bianca diventa volto di brand prestigiosi come Salvatore Ferragamo, Mugler, Missoni, Karl Lagerfeld e Victoria’s Secret, diventando la prima modella italiana a sfilare per il marchio statunitense. Ha posato per le copertine di Vogue, Harper’s Bazaar e Marie Claire e ha partecipato a numerosi fashion show internazionali. Oltre alla moda, ha collaborato con il cinema e la televisione, comparendo nel film Go Go Tales di Abel Ferrara e conducendo programmi come Ultimate Beastmaster su Netflix. La sua carriera è anche segnata da impegno filantropico: sostiene l’UNHCR e progetti a favore dei rifugiati siriani.

Capitolo vita privata. Bianca Balti ha due figlie: Matilde, nata nel 2007 dal matrimonio con Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dal matrimonio con Matthew McRae. Attualmente è legata al pilota Alessandro Cutrera, incontrato nel 2024, che l’ha sostenuta nella recente battaglia contro un tumore ovarico.

A settembre 2024, la modella Bianca Balti ha infatti annunciato di aver ricevuto una diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio. Nel tempo ha intrapreso un percorso di cure che ha condiviso con coraggio sui social.

Stasera, la sua presenza all’Ariston unisce stile, professionalità e resilienza, rendendo Bianca Balti non solo una delle top model più celebri, ma anche un simbolo di forza e determinazione femminile.