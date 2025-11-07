Non accenna a placarsi la lunga disputa tra Brad Pitt e Angelina Jolie, gli ex coniugi di Hollywood che da anni si fronteggiano in tribunale. Al centro del nuovo scontro giudiziario c’è ancora una volta Château Miraval, la loro ex tenuta di 500 ettari nel sud della Francia, con annessa azienda vinicola. Secondo quanto riportato dalla rivista americana People, Pitt avrebbe chiesto un risarcimento di 35 milioni di dollari alla ex moglie. La controversia riguarda la gestione e la proprietà del prestigioso vigneto, diventato un simbolo del loro passato matrimonio e oggi oggetto di un aspro contenzioso economico e legale.

La vendita contestata del 2021

La disputa affonda le radici nel 2021, quando Angelina Jolie vendette la propria quota della tenuta senza il consenso dell’attore. Pitt, che sosteneva l’esistenza di una clausola che imponeva il reciproco accordo prima di qualsiasi cessione, reagì con una citazione in giudizio, accusando la ex compagna di aver violato i termini dell’intesa. Jolie, dal canto suo, negò l’esistenza di tale clausola e rivendicò la legittimità della vendita.

I nuovi documenti depositati in tribunale a fine ottobre gettano ulteriore luce sulla vicenda. Tra le carte figura un’e-mail risalente a novembre 2023, inviata dal team legale di Jolie, che replica così alla causa: “La natura gravosa di qualsiasi cosa venga prodotta dipende dall’iniziativa del signor Pitt che sta facendo causa alla signora Jolie chiedendo 35 milioni di dollari di danni. Di conseguenza, deve occuparsi lui delle spese di produrre i documenti che dimostreranno o meno questi danni”.

Un processo ancora lungo

L’e-mail, resa pubblica di recente, mostra come il tono tra le parti resti teso e la distanza insanabile. La causa per Château Miraval, acquistato insieme nel 2011 e diventato poi un rinomato marchio di vini rosé, è solo uno dei tanti fronti aperti nella battaglia tra i due divi. Dopo anni di separazione e controversie legali, il caso sembra destinato a protrarsi ancora: la prossima udienza è fissata per il 17 dicembre.

Intanto, i legali di entrambe le parti continuano a raccogliere prove e testimonianze, mentre la tenuta di Miraval, simbolo del loro amore e oggi del loro conflitto, rimane sospesa tra due destini opposti.