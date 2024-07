Caterina Balivo, la figlia Cora è ormai la sua fotocopia: bellissime insieme

Cora, la figlia di Caterina Balivo, è cresciuta ed è praticamente la fotocopia della conduttrice: le foto fanno impazzire il web.

Donna in carriera, moglie e mamma bis: Caterina Balivo è riuscita a costruirsi una vita piena di successi e soddisfazioni anche se le vittorie più belle sono quelle che ha avuto nella vita privata. Sposata con Guido Maria Brera, la conduttrice de La volta buona, ha coronato anche il sogno di diventare mamma mettendo al mondo prima Guido Alberto, nato il 29 maggio 2012 e poi Cora, nata il 16 agosto del 2017. La Balivo, pur essendo molto presente sui social, non ha mai mostrato totalmente i suoi figli ma, nelle scorse settimane, in seguito alla condivisione di un video girato a Roma, i followers hanno notato l’incredibile somiglianza tra la conduttrice e la figlia Cora.

La secondogenita di Caterina Balivo è una bambina allegra, spigliata e vivace che ama trascorrere il tempo con la mamma affrontando con lei avventure varie e scoprendo sempre cose nuove. Libera da impegni professionali, la Balivo sta così dedicando tutte le vacanze ai suoi bambini portandoli anche alla scoperta di posti sconosciuti e mostrando non solo la grande complicità che ha con la sua bambina, ma anche la stupefacente somiglianza al punto che, per i fan, Cora è la fotocopia della mamma.

Caterina Balivo e l’incredibile somiglianza con la figlia Cora

Con un look casual e il suo immancabile sorriso, nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Caterina Balivo corre insieme alla figlia verso la bocca della Verità. “La bocca della verità ci ha suggerito di usare meno i social questa estate. Siete d’accordo?”, chiede la Balivo ai followers che, oltre a condividere il suo pensiero, non hanno potuto fare a meno di notare come Cora, crescendo, stia diventando bellissima come la mamma. Fisico asciutto e snello come quello della conduttrice e lunghi capelli per la piccola che, conclusa la scuola, si sta godendo totalmente le vacanze con la mamma, il papà e il fratello.

In realtà, quello postato dalla Balivo non è il primo contenuto social dedicato alla figlia Cora. Tra le storie di Instagram, infatti, qualche tempo fa, aveva anche mostrato il cambio look della sua bambina postando alcune foto della piccola mentre, paziente ed educata, aspettava che il parrucchiere finisse il suo lavoro.

Mamma presente e attenta, la Balivo fa di tutto per rendere le giornate allegre e spensierate ai suoi bambini senza, tuttavia, rinunciare al lavoro: a settembre, infatti, tornerà a condurre la nuova stagione de “La volta buona” che andrà in onda, sempre su Raiuno, dal lunedì al venerdì, alle 14.