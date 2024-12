Caterina Balivo, la figlia è la sua fotocopia: eccole bellissime insieme

Caterina Balivo è mamma di due figli: la secondogenita, Cora, è identica a lei. Il video che le ritrae insieme è diventato virale

Il 16 agosto 2017 Caterina Balivo è diventata mamma per la seconda volta di una bambina. L’amata conduttrice della Rai aveva già sperimentato l’evento speciale 5 anni prima, con la nascita del suo primo figlio, Guido Alberto.

Da allora sono passati 7 anni, durante i quali Caterina si è divisa tra la carriera in Tv e la vita domestica, ma con particolare attenzione a rispettare la privacy dei suoi bambini che raramente espone sui social.

Tuttavia, una recente clip, che fa da eccezione alla regola, la mostra insieme a sua figlia Cora, e non si può non notare la loro somiglianza. Cora appare come una bambina vivace e spigliata, proprio come la sua bellissima mamma.

Una piccola Caterina Balivo: mamma e figlia incantano i social

Caterina Balivo è una delle conduttrici di punta della Rai. Tutti giorni intrattiene il pubblico con La volta buona, contenitore di successo pomeridiano in cui si raccontano, attraverso le sue interviste, le vite dei personaggi famosi. Quella della stessa conduttrice napoletana è stata sempre molto riservata anche se è noto che ha una bellissima famiglia.

Sposata con Guido Maria Brera, Caterina Balivo, ha realizzato anche il sogno di diventare mamma per due volte. Un “impegno” che la rende felice e a cui ad un certo punto della sua carriera, durante la pandemia, si è dedicata anima e corpo, allontanandosi provvisoriamente dal piccolo schermo. “Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata.” Ha confessato tempo fa a Help su Rai 2.

La conduttrice, nonostante sia molto “social”(su Instagram infatti ha 1,5 milioni di follower) preferisce non coinvolgere troppo i suoi bambini, con i quali ha un bellissimo rapporto, fatto di tanto amore e complicità.

Lo dimostra uno dei rari video che Balivo ha condiviso qualche settimana fa, in cui si vede assieme alla sua bambina a Roma a “sperimentare la celebre “bocca della verità.” La bocca della verità ci ha suggerito di usare meno i social questa estate. Siete d’accordo ? ” E’ la didascalia che accompagna le immagini. Essendo il volto noto della Rai molto glamour e attenta alla moda, non è passato inosservato il look di Cora, la quale dimostra già di voler seguire le orme della mamma. Insieme, hanno incantato i follower che hanno riempito la bacheca della presentatrice di cuoricini rossi e di commenti carichi di complimenti, molti dei quali hanno messo in risalto la somiglianza tra le due.