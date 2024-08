Chi è la bellissima mamma di Piersilvio Berlusconi, ex moglie di Silvio

Della vita privata di Piersilvio Berlusconi si sa tutto, ma chi è la mamma dell’amministratore delegato di Mediaset? Tutto su di lei.

La vita della famiglia Berlusconi ha sempre destato tanta curiosità e, a distanza di un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, sul web, continuano a spuntare retroscena sul passato dell’ex Cavaliere e dei suoi figli. Silvio Berlusconi ha avuto cinque figli: Marina e Piersilvio nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio; Barbara, Eleonora e Luigi nati dal secondo matrimonio con Veronica Lario.

Dopo la sua scomparsa, gli occhi di tutti sono puntati soprattutto su Piersilvio Berlusconi che ha ereditato il compito di guidare Mediaset. Piersilvio, esattamente come papà Silvio, è spesso protagonista della cronaca rosa per la storia con Silvia Toffanin da cui ha avuto due figli e con la quale non è ancora convolato a nozze nonostante una promessa fatta al padre poco prima che morisse. Del passato di Piersilvio, tuttavia, si sa pochissimo. In particolare sulla madre: chi è la prima signora Berlusconi?

Carla Elvira Dall’Oglio: tutto sulla mamma di Piersilvio Berlusconi

Carla Elvira Dall’Oglio è stata la prima donna ad aver conquistato il cuore di Silvio Berlusconi che ha sposato nel 1965. Un anno dopo, dall’amore tra l’ex Cavaliere e Carla è nata la primogenita Marina mentre nel 1969 è venuto al mondo Piersilvio. Il matrimonio è durato 15 anni durante i quali la coppia ha vissuto un amore felice e sereno. Tutto, poi, è cambiato quando, dopo quindici anni di vita insieme, nella vita del politico arriva Veronica Lario di cui si innamora perdutamente.

Tra Carla Dall’Oglio e Silvio Berlusconi, tuttavia, nonostante il divorzio, non ci sono mai stati frizioni. I due hanno sempre avuto rapporti civili e la donna ha sempre mantenuto il massimo riserbo non solo sulle cause della fine del matrimonio, ma anche su eventuali accordi economici. Dopo l’addio a Silvio Berlusconi, Carla Elvira Dall’Oglio ha condotto una vita super discreta e riservata mostrandosi raramente in pubblico se non accanto ai figli.

Tuttavia, in occasione della morte di Silvio Berlusconi, ha espresso vicinanza non solo ai propri figli, ma a tutta la famiglia seguendo il funerale in prima fila e diffondendo il seguente messaggio: “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito“.

Della mamma ha anche parlato recentemente Piersilvio che ha svelato una sua, particolare passione: “Ho detto ai miei di comprare tutte le serie turche che ci sono in giro” ha rivelato Piersilvio alla rivista Italia Oggi. “Quando vado a trovare mia mamma la trovo sempre che guarda serie turche. E mi dice: ‘Ciao Pier Silvio, ora o ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un’altra volta“.