Chi è Ofelia Passaponti, la nuova Miss Italia 2024: età, dove è nata, fidanzato e biografia

Ofelia Passaponti, 24 anni di Siena, è la nuova Miss Italia, riportando il titolo in Toscana otto anni dopo Rachele Risaliti. Solare, simpatica e con una parlantina vivace, Ofelia ha deciso di partecipare al concorso di bellezza anche per crescere a livello personale, migliorando il suo modo di rapportarsi con gli altri.

Da buona senese, Ofelia è appassionata di Palio e tifa con entusiasmo per la contrada dell’Istrice. Oltre a essere una sportiva, pratica pallavolo e sci, e ha lavorato come hostess in convegni. È una laureanda magistrale in strategia e tecniche della comunicazione all’Università di Siena, un percorso che combina con il suo amore per la moda, passione che l’ha portata a Miss Italia.

Il percorso a Miss Italia

Il viaggio di Ofelia verso la vittoria dell’edizione numero 85 di Miss Italia è iniziato nelle piazze della Toscana, dove ha conquistato il titolo di Miss Toscana, che le ha dato la consapevolezza di poter arrivare lontano. Con il supporto della famiglia e del suo ragazzo Federico Casoni, cestista professionista in serie B a Ravenna, Ofelia ha continuato a farsi strada nel concorso, vincendo la finale a Porto San Giorgio con un toccante monologo sulla sua vita. La sua spontaneità, bellezza e determinazione l’hanno resa indimenticabile, conquistando non solo la giuria ma anche il pubblico.

Il futuro

Dopo l’incoronazione, Ofelia ha ricevuto complimenti dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, e dalla giuria presieduta da Martina Colombari. Ora, il suo obiettivo è completare gli studi entro la primavera, ma l’attende anche un anno ricco di opportunità nel mondo della moda e della comunicazione. Ofelia ha espresso il desiderio di portare avanti il titolo con onore, consapevole del prestigio e delle responsabilità che comporta. Il suo futuro sembra luminoso, e con la sua determinazione, riuscirà sicuramente a sfruttare al meglio questa incredibile opportunità.