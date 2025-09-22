“Non riconosco il mio Paese. Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa”. A dirlo è l’attrice e regista americana Angelina Jolie durante il festival cinematografico spagnolo di San Sebastián. Parole tiepidamente polemiche, che arrivano dopo la sospensione del programma di Jimmy Kimmel da Abc per le affermazioni del comico sulla morte dell’attivista di estrema destra Charlie Kirk. “Questi sono tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire le cose con superficialità. Stiamo vivendo insieme tempi molto, molto pesanti”, ha detto, come riporta il Guardian.