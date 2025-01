A poco più di un mese di distanza dall’uscita in sala, la Warner ha rilasciato il secondo trailer di Mickey 17, il nuovo attesissimo film di Bong Joon-ho (Parasite, Memorie di un assassino), con protagonista Robert Pattinson.

Il film del regista premio Oscar propone un tipo di fantascienza combinata agli elementi di una commedia grottesca che promette grosse risate. Tratto dal romanzo del 2022 Mickey7, scritto da Edward Ashton, il film uscirà nelle sale italiane il 6 marzo, dopo aver avuto numerosi problemi di distribuzione. Le riprese di Mickey 17, infatti, sono terminate nel 2023. Secondo alcune fonti, le divergenze tra regista e produzione riguardo al montaggio finale avrebbero fatto slittare diverse volte la data di uscita. Inoltre, la volontà della Warner era quella di poggiarsi su una promozione che ruotasse il più possibile attorno alla figura di Robert Pattinson, tra gli attori del momento. Il film sarà proiettato in anteprima al 75° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Scopriamo trailer, cast e trama.

Mickey 17: la trama e il nuovo trailer

Il film racconta le (dis)avventure di un particolare impiegato, Mickey Barnes (Robert Pattison). Quando decide di voler lasciare la Terra per esplorare lo spazio, Mickey si ritrova costretto a firmare un contratto per l’azienda in cui lavora. Con la sua firma, Mickey accetta di diventare un “sacrificabile”, ovvero un impiegato “usa e getta” mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato Niflheim. Da contratto, ogni volta che muore di Mickey ne viene generato un altro, una sorta di clone stampato in 3D che possiede la memoria del Mickey precedente fino al momento della sua morte. La situazione, però, degenera quando uno dei cloni, il diciassettesimo, sopravvive alla morte. Quest’ultimo, infatti, dovrà vedersela con il Mickey n.18, il suo “naturale” successore.

Mickey 17: il cast del film

L’assoluto protagonista del film è Robert Pattinson, tra i migliori attori della sua generazione già impegnato in passato in diverse produzioni di successo come The Batman (in attesa del sequel) e Tenet, di Christopher Nolan. Nel cast troviamo anche Toni Collette (Giurato numero 2, Hereditary), Mark Ruffalo (Povere creature), Naomi Ackie (Lady Macbeth), Steven Yeun (Nope, Minari) e Holliday Grainger (La ragazza dei tulipani).