L’attore Denis Arndt è morto all’età di 86 anni. Era famoso per l’iconica scena dell’interrogatorio in Basic Instinct. Ha recitato anche in serie di successo come Grey’s Anatomy, Supernatural e LA Law.

La sua famiglia ha affermato: “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre, Denis Leroy Arndt. È morto serenamente nel suo letto nella sua amata baita di quasi 50 anni ad Ashland, Oregon; non avrebbe voluto diversamente”.

Hanno continuato: ““L’anno in cui è nato, il 1939, il Mago di Oz è uscito proiettando il primo film a colori dopo che Dorothy ha trovato Oz. Quella era la vita di mio padre. È iniziata in bianco e nero ed è sbocciata in una vita di colori, brillantezza, avventure audaci e passione. Ed era anche un po’ psichedelico, come Oz.”

Molti i fan dell’attore morto

I fan si sono riversati sui social media per rendere omaggio alla star dopo la notizia della sua morte. William Duffy, che ha lavorato con la star, ha scritto su Twitter/X: “RIP Denis Arndt. — È stato un piacere lavorare con te anni fa in Thailandia su “SNIPER 3″ – come tuo complice. Le mie condoglianze alla tua adorabile sposa, Magee.”

Un altro utente ha scritto: “Un altro prolifico attore caratterista ora appartiene all’eternità . Denis Arndt ha interpretato il fedele tenente Phillip Walker al fianco del mutevole detective Nick Curran di Michael Douglas in BASIC INSTINCT (1992). RIP…”

Un terzo ha aggiunto: “Triste notizia a Hollywood: Denis Arndt, l’attore iconico che ha interrogato Sharon Stone in ‘Basic Instinct’, è morto a 86 anni. Le sue memorabili performance ci mancheranno”.

Pilot in Vietnam

Prima di recitare, Denis ha ricevuto una Purple Heart e una Commendation Medal come pilota di elicottero dell’esercito degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam

Denis lascia la moglie con cui è stato sposato per 45 anni, Magee Downey, e i loro tre figli, Bryce, McKenna e Tanner. Ha anche altri quattro figli da un precedente matrimonio.