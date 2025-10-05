Nicole Kidman divorzia dopo 19 anni di matrimonio e due figlie con Keith Urban, cantante country di grande successo.

L’attrice era al suo secondo matrimonio. Kidman e Urban si erano sposati nel 2006, cinque anni dopo la separazione di lei dall’attore Tom Cruise.

Australiana lei, di 58 anni, neozelandese lui, di 57 anni: la crisi però si è consumata a Nashville, nel Tennessee (USA), patria del Ku Klux Klan e della musica country e dove la coppia viveva in una villa da 4 milioni di dollari.

La crisi coniugale dei due divi ha una doppia origine: la gelosia di lui per le scene erotiche di lei, la passione di lui per una chitarrista di 32 anni più giovane.

Gli amici di Nicole credono che Keith abbia già voltato pagina con una “donna più giovane nell’industria musicale”.

La fonte, ben informata nel mondo delle pubbliche relazioni di Nashville, ha dichiarato: “Si vocifera che stia con una donna più giovane nel mondo della musica”.

Una donna di 32 anni più giovane

Ma non ci sono solo voci. Keith Urban ha scioccato i fan cambiando il testo della sua canzone sulla storia d’amore con Nicole Kidman per includere il nome della sua nuova chitarrista.

Ora, è venuta alla luce una clip di Urban, 57 anni, che esegue The Fighter in un recente concerto, e i fan hanno notato una differenza sostanziale nel testo.

Il filmato è stato condiviso sabato dalla sua chitarrista Maggie Baugh, 25 anni, su Instagram, e mostra Keith che canta: “Quando cercano di arrivare a te, Maggie, sarò la tua chitarrista”. Il testo originale recita: “Quando cercheranno di arrivare a te, baby, sarò io la combattente”.

Non si sa come Baugh abbia scritto originariamente la didascalia del video, ma dopo che la separazione di Urban da Kidman è stata resa pubblica, ha modificato il testo.

I fan hanno ora commentato il video: “OK, scaricare Nicole sembra più sospetto”; “È così volgare fare questo con una canzone ispirata da sua moglie. È il massimo della vergogna”.

I perché secondo Nicole Kidman

Nicole ha chiesto il divorzio dal suo futuro ex marito martedì, citando differenze inconciliabili.

Il premio Oscar e il musicista sono stati tenuti separati ultimamente a causa dei loro frenetici impegni tra riprese e tournée.

Una fonte interna aveva precedentemente dichiarato al Daily Mail che Kidman era rimasta “sconcertata” dalla separazione, anche se ora sembra che sia stata lei a piantare l’ultimo chiodo nella bara.

La coppia si è sposata nel 2006 durante una tradizionale cerimonia cattolica presso la Cappella Cardinal Cerretti nella sua città natale, Sydney.

La crisi con Keith ha avuto un effetto collaterale sulla recitazione di Kidman.

Nicole Kidman ha dovuto interrompere le riprese del film erotico Babygirl, dopo essersi “frustrata” durante le numerose scene piccanti e non essere più riuscita a sopportare di essere toccata.

L’attrice, 58 anni, ha fatto notizia l’anno scorso con il suo ruolo da protagonista nel film drammatico, ma ha confessato di “odiare” dover girare così tante scene di sesso e di fare fatica a gestirle.

Nicole ha continuato: “Era così presente per me tutto il tempo che è stato quasi come un esaurimento”.

I suoi commenti sinceri sono stati rivalutati dopo la sua separazione dal musicista Keith, 57 anni, dopo 19 anni di matrimonio. Si sostiene che i loro impegni di lavoro e la mancanza di intimità siano stati la causa della rottura, sebbene si dica che Nicole sia stata “colta di sorpresa” quando Keith ha chiesto il divorzio.

Fonti hanno dichiarato: “Non c’è intimità, stanno solo seguendo la routine [del matrimonio]. Se questa separazione li rimette insieme, sarebbe fantastico, ma Keith ha dovuto farle notare che non è felice.

“È rimasta colta di sorpresa, ma vedremo come andranno le cose durante le festività natalizie e il suo prossimo compleanno [il mese prossimo]. Hanno del lavoro da fare”.

E c’erano chiari segnali di tensione nel matrimonio dopo il ruolo più audace di Nicole in Babygirl.

Sebbene abbia ricevuto il plauso della critica per il ruolo, suo marito non ha partecipato a nessuna delle première con lei, rimanendo invece in Australia per lavoro.

L’ex coppia ha le figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.

Kidman è stata sposata con Tom Cruise, 63 anni, per 11 anni, dal 1990 al 2001. Hanno adottato due figli insieme: Isabella, 32 anni, e Connor, 30 anni.

Nicole e Keith, genitori delle figlie Sunday, 17 anni, e Faith, 14 anni, hanno trascorso molto tempo separati negli ultimi mesi, con Keith che ha dato il via al suo tour a maggio.

Mentre viaggiava per gli Stati Uniti, Nicole e le loro figlie soggiornavano a Nashville, dove la coppia possiede una proprietà da 4 milioni di dollari.

TMZ ha riferito lunedì che Keith ha “acquisito una residenza a Nashville e si è trasferito dalla casa di famiglia”.

E all’inizio di questo mese, è emerso che Nicole spendeva una piccola fortuna ogni mese per vivere in una signorile casa londinese lontano da Keith.

L’attrice si trovava in Inghilterra per girare il sequel di Practical Magic e risiedeva in una lussuosa villa di Hampstead, un tempo di proprietà della pop star Boy George.

Sebbene il trasferimento a Londra fosse dovuto a motivi di lavoro, ha sicuramente suscitato qualche perplessità nella natia Australia di Nicole.

Chi conosce la Kidman afferma che il solo fatto di suggerire a lui un’altra relazione dopo la loro separazione è stato difficile da elaborare per lei.

L’attrice australiana e Urban sono stati visti insieme in pubblico l’ultima volta a giugno di quest’anno, quando sono stati fotografati mentre assistevano a una partita della Coppa del Mondo FIFA a Nashville, nel Tennessee.