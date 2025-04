Clamorosa reunion per alcuni, amatissimi ex protagonisti di Uomini e donne: beccati così dai fan, web in delirio.

Nello studio di Uomini e Donne nascono non solo amori, ma anche amicizie che continuano anche quando si spengono le luci dei riflettori. E’ quanto accaduto tra due dame che, dopo aver fatto per anni parte del parterre del trono over, non solo sono diventate amiche, ma hanno trovato l’amore a pochi mesi di distanza l’una dall’altra lasciando così la trasmissione.

Oggi, entrambe sono felici con i rispettivi compagni e, pur non convivendo, hanno tanti progetti di vita insieme. Bellissime, felici, innamorate e da sempre molto amate dal pubblico, si sono incontrate trascorrendo del tempo insieme e condividendo il tutto sui social dove, con una semplice foto, hanno fatto impazzire il web.

Uomini e Donne: chi sono le coppie che si sono riunite

Tra le dame più amate della storia del trono over di Uomini e Donne spiccano sicuramente Barbara De Santi e Roberta Di Padua. Entrambe hanno partecipato al programma più volte, lasciato la trasmissione per poi tornare quando sono state nuovamente pronte a cercare l’amore. L’ultima partecipazione ha portato fortuna ad entrambe: Roberta, infatti, è fidanzata da più di un anno con Alessandro Vicinanza con cui l’amore è scoppiato dopo il ritorno del cavaliere in trasmissione in seguito alla fine della relazione con Ida Platano.

Barbara, invece, ha lasciato il programma pochi mesi fa insieme a Ruggiero D’Andrea, chef e papà che, dopo aver partecipato in passato al programma, è tornato nel parterre nell’attuale stagione. La nuova esperienza di Ruggiero a Uomini e Donne è durata davvero poco perché, dopo poche settimane di frequentazione, ha lasciato il programma con Barbara con la quale, dopo l’estate, potrebbe iniziare la convivenza.

Convivenza che potrebbe iniziare anche per Roberta e Alessandro che, esattamente come Barbara e Ruggiero, vivono distanti. Le due coppie, così, hanno trascorso insieme la Pasqua e l’occasione è stata quella giusta per rivedersi e trascorrere del tempo insieme come potete vedere dalla foto qui in basso.

Con la stagione del dating show di canale 5 in dirittura d’arrivo, nelle prossime puntate, potrebbero tornare in studio proprio Barbara e Ruggiero per raccontare a Maria De Filippi, a Gianni Sperti, Tina Cipollari e tutto lo studio come procede la loro storia a telecamere spente. Da quello che hanno raccontato ai microfoni di Verissimo, tutto procede benissimo.