Cristina Tenuta, che lavoro fa la dama di Uomini e Donne

Cristina Tenuta, dama del trono over di Uomini e Donne, cosa fa nella vita? Ecco il lavoro che svolge la protagonista de dating show.

Cristina Tenuta è una delle dame storiche del trono over di Uomini e donne dove ha provato più volte a creare una storia senza mai riuscirci. Nelle scorse stagioni del dating show di canale 5, Cristina è stata colpita soprattutto da Armando Incarnato con cui, però, tutto è finito dopo pochi appuntamenti. Il cavaliere napoletano, infatti, non si è mai fidato al punto da dare il via ad una frequentazione assidua.

Nella scorsa stagione, durante il trono di Ida Platano, Cristina aveva ammesso di provare un interesse per Mario Cusitore al punto che, durante i mesi estivi, i due hanno avuto una frequentazione telefonica che, però, non si è mai concretizzata in un incontro. Cristina, all’interno di Uomini e Donne, è sicuramente una delle dame più belle e più corteggiate anche se della sua vita si sa davvero poco. La dama, infatti, parla pochissimo della propria vita privata al punto che c’è chi si chiede che lavoro faccia.

Il lavoro di Cristina Tenuta: ecco cosa fa la dama di Uomini e Donne

Cristina ha 43 anni, è nata il 28 settembre 1980, è di Roma ed mamma di una ragazza. Cristina, nella vita, si occupa di reclutamento di personale. Un lavoro a cui la veterana del trono over tiene molto e che le permette sia di partecipare alle varie registrazioni di Uomini e Donne che di occuparsi della figlia con cui ha un rapporto meraviglioso. Da bambina, però, sognava di poter, un giorno, fare la maestra o l’attrice.

Cristina, inoltre, nonostante le varie delusioni, non smette di credere nel vero amore e spera di poter, un giorno, vivere la stessa favola che, in passato, hanno vissuto altri protagonisti. Nel corso di una vecchia intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, infatti, Cristina ha spiegato che sogna “di incontrare uomini capaci di dare amore, rispetto, protezione e che abbiano chiara l’importanza di lasciare libera una donna di agire, di pensare e di comportarsi”.

Parlando di se stessa, a Uomini e Donne Magazine, poco prima dell’inizio dell’attuale stagione di Uomini e Donne, Cristina ha detto: “In tantissimi pensano che io mi creda superiore, ma non è così. Fuori dalla trasmissione, dove credo che sia giusto mostrarsi al meglio, sono una donna semplicissima. Sono una donna come tante, che assolutamente non sta sul piedistallo. Non sono mai stata una persona troppo propensa ad aprirmi con chiunque, ma da quando è venuta a mancare mia madre sono “peggiorata” sotto questo aspetto. Non riesco proprio a mostrarmi per paura di svelare le mie fragilità”.