L’incredibile trasformazione della protagonista di Vite al limite: addio ai kg di troppo e spazio alle passerelle. Ecco com’è diventata.

Vite al limite è uno dei programmi più seguiti di Real Time e che, stagione dopo stagione, ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo. In ogni puntata, il dottor Nowzaradan aiuta le persone obese a prendere consapevolezza del proprio problema e a cambiare la propria vita attraverso una dieta e un’operazione chirurgica. L’obiettivo è restituire la speranza a chi crede di non averne più.

Nel corso delle stagioni, sono tanti i protagonisti che hanno provato a dare una svolta alla propria vita affidandosi al dottor Nowzaradan. C’è chi, dopo l’operazione, ha portato avanti il percorso per poi lasciarsi andare nuovamente e chi, invece, è riuscito a trasformarsi totalmente, sia fisicamente che mentalmente come ha fatto la protagonista della storia di oggi che è diventata una modella.

Vite al limite: oggi è bellissima e mamma di un bambino

La scelta di partecipare a Vite al limite e affidarsi alla professionalità del dottor Nowzaradan rappresenta l’ultima possibilità per liberarsi definitivamente dei chili di troppo che, nella maggior parte dei casi, rendono impossibile compiere anche i gesti quotidiani. Per le persone obese, infatti, risulta difficile lavarsi, vestirsi, uscire per una semplice passeggiata ma anche andare a fare la spesa. Sottoponendosi all’operazione, così, i pazienti del dotto Nowzaradan provano a riconquistare l’indipendenza lasciando così libere anche le persone che si occupano di lei.

Tra le persone che sono riuscite a raggiungere l’obiettivo senza rimettere più i chili persi c’è Cristina Phillips che pesava 317 kg quando è arrivata dal Dottor Nowzaradan. Il suo stato di salute era davvero compromesse: pur essendo giovanissima, Cristina era costretta a muoversi con una sedia a rotelle e con l’aiuto di qualcuno. Dopo tante battaglie con se stessa, ha scelto di salvarsi la vita sottoponendosi all’intervento di bypass gastrico preceduto da una dieta di preparazione. Con l’operazione è riuscita a dimagrire tanto e oggi, oltre a lavorare come modella, ha realizzato anche il sogno di diventare mamma.

Scorrendo le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, oggi Cristina è bellissima, in splendida forma, serena e sorridente e, oltree a godersi il suo nuovo corpo, dedica le sue energie al suo bambino, l’amore della sua vita. Un cambiamento radicale, dunque, quella della protagonista di Vite al limite che rappresenta un esempio per tante persone che ancora lottano contro la bilancia, nemico della salute.