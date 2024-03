Dal lifting al sedere gratis in Turchia odissea di una diva da reality inglese. Voleva farsi un sedere più vistoso di una Kardashian e invece ha rischiato di lasciarci la pelle. Protagonista della amara vicenda una attrice inglese molto nota, habituèe del reality Geordie Shore. Il fallito sollevamento del sedere brasiliano l’ha “quasi uccisa”.

Sophie Kasaei, 34 anni, ha rivelato di essere “in assoluta agonia” dopo che la procedura è andata storta e di aver dovuto essere ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico salvavita.

Anche quell’operazione l’ha costretta a “gridare l’ospedale” perché il suo corpo era stato gravemente danneggiato dalla BBL, Brazilian Butt Lift , lifting del sedere alla brasiliana, ha riferito The Sun.

In un video confessionale, l’attrice televisiva ha detto ai follower di essersi accontentata della sua figura naturale fino a quando gli ambulatori in Turchia non hanno iniziato a offrirle BBL gratuiti. Ha aggiunto: “Essendo una persona che non aveva molte curve, pensavo che fosse fantastico. Posso assomigliare a Kim Kardashian. “Il mio sedere non era dei migliori, ma guardando indietro ora, vorrei aver appena fatto un riempitivo o essere andata in palestra.”

L’ex star di Geordie Shore aveva solo 24 anni quando ha deciso di andare avanti con la BBL, e ora crede che la sua giovane età abbia influenzato la decisione. Ha continuato: “Quando sono arrivata in Turchia mi sono sottoposta all’intervento e sono stata operata. Un paio di giorni dopo mi sono guardato allo specchio e ho detto: ‘Aspetta. Dovrei essere così ammaccato? Dovrei assomigliare a questo?’. “Anche i buchi sulla schiena. Sembravo un setaccio. Ho solo segni di bruciature su tutta la schiena nel punto in cui sono passati.”

Sophie era preoccupata dopo aver visto i risultati dell’intervento, ma inizialmente pensava di aver solo bisogno di dare al suo corpo un po’ di tempo per guarire.

Tuttavia, otto settimane dopo, la situazione è peggiorata ulteriormente. “Ho iniziato ad avere un dolore al sedere sinistro”, ha fatto una smorfia. “Ho pensato: ‘Non può essere giusto’. Sono in agonia.”

“All’epoca ero in Messico e in realtà andai in ospedale lì. Mi hanno fatto una flebo e ho iniziato a farmi prendere dal panico. Tutti correvano in giro. Quando ha chiesto cosa non andava, i medici le hanno detto che le stava crescendo un ascesso sul sedere e che, se fosse scoppiato, sarebbe morta.

Sophie emozionata ha continuato: “Ho detto loro di prenotarmi un volo per tornare a casa perché se devo morire, voglio morire con la mia famiglia intorno a me.

“Così sono tornato a Newcastle. Sono andato direttamente in ospedale. Ho dovuto restare lì tutta la notte, svegliarmi la mattina e andare direttamente in sala operatoria per drenare l’ascesso che mi cresceva sul sedere.“Hanno prosciugato un litro di pus. È stato così traumatico. Fare le valigie è stata la sofferenza più grande del mondo.

“È stato semplicemente un inferno. Mi sentivo male, non potevo camminare, avevo tutta la gamba insensibile. Non potevo nemmeno sedermi sopra. Era semplicemente un’agonia assoluta.