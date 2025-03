Arrivano le parole di Martina Colombari sul figlio Achille: un periodo difficile ma superato grazie all’amore e alla comprensione

Martina Colombari apre il suo cuore al Corriere della Sera, raccontando del periodo difficile che ha affrontato a causa di Achille, oggi 20enne. L’ex Miss Italia arrivata alla soglia dei 50 anni, dimostrandone 20 di meno, è sposata da 29 anni con Billy Costacurta: un amore solido basato sui bilanciamenti e la complicità.

I due sono genitori di Achille, finito sotto la luce dei riflettori per l’esposizione social, a cui il ragazzo si sottopone, spesso con post forti, controversi e anche contro la madre stessa. Anche se oggi le cose stanno cambiando.

Martina Colombari e Billy Costacurta hanno un unico, Achille. Il ragazzo nonostante la giovane età ha un passato di alcol e dipendenza da droghe, che lui stesso in diverse occasioni ha reso pubblico, attraverso i social, facendo sapere di aver iniziato a fare uso di sostanze molto presto.

Achille Costacurta sta meglio: le parole della mamma

Le parole di Achille Costacurta diramate attraverso i social hanno scosso l’opinione pubblica soprattutto perché lui è il figlio di due persone famose e amate. Martina Colombari non ha esitato a raccontare le sue difficoltà di mamma nei confronti di un figlio adolescente in difficoltà. Achille è stato anche in centri di recupero, come quello recente a Marbella in Spagna.

L’attrice intervistata dal Corriere della Sera ha fatto sapere che suo figlio sta meglio: “La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime” ha dichiarato.

Martina Colombari ha confessato di aver fatto di tutto per aiutarlo:

“Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini”.

Infine ha rivelato di aver capito che non sempre un genitore anche se a fine di bene fa la cosa giusta: “Achille mi ha insegnato che non posso tenere tutto sotto controllo un genitore non è un carabiniere, deve a un certo punto tirarsi indietro”. Per di più con sconforto la modella ha anche ricordato quando una giornalista in televisione le disse che Achille aveva bisogno di “avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra”.