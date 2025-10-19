Dick Van Dyke, 99 anni, divo di Mary Poppins, ha festeggiato il compleanno della moglie di 45 anni più giovane cantando “Happy birthday”.

Dick Van Dyke ha 99 anni. Ha condiviso un dolce momento con la moglie alla festa per il 54° compleanno di lei.

L’amato attore ha sorpreso la moglie alla festa per il suo 54° compleanno, cantandole “Tanti auguri a te” e ricordando come si sono conosciuti, riferisce Tatiana Krisztina sull’Express commentando:

“Dick Van Dyke avrà anche 45 anni di differenza con la moglie, ma il loro amore reciproco sfida l’età”.

La star di Mary Poppins ha sorpreso la moglie, Arlene, alla festa per il suo 54° compleanno in un resort di Malibu, in California.

Per Dick Van Dyke l’età non conta

Dick ha abbracciato la moglie e l’ha guardata con affetto in un video pubblicato su Instagram. Il video mostrava Dick, che ha 99 anni e va ancora in palestra in buona salute, mentre canta “Tanti auguri a te” ad Arlene prima che la coppia si scambiasse un dolce bacio.

Il video poi si interrompeva con Dick seduto su una sedia vicino ad Arlene con un microfono. “Siamo sposati da 13 anni”, ha detto. “Tra due mesi e mezzo compirò 100 anni.”

L’attore ha aggiunto scherzosamente: “Spero.”

Poi ha iniziato a raccontare come lui e Arlene si sono conosciuti. “Non ho mai visto una donna più bella di questa in vita mia”, ha detto Dick.

Amore a prima vista

“Non mi sono mai avvicinato a una donna sconosciuta in vita mia, e credo che fossi nel backstage degli Emmy”, è stato interrotto da Arlene, che lo ha corretto dicendogli che si erano conosciuti ai SAG Awards.

Ha poi aggiunto: “Stavo solo aspettando di andare. Lei è passata e, senza nemmeno pensarci, sono saltato su e le ho detto: ‘Ciao, sono Dick’. E ho scoperto che era una truccatrice, l’ho assunta e ora siamo sposati da 13 anni e non potrei essere più felice. Buon compleanno, tesoro.”

Arlene e Dick si sono incontrati per la prima volta nel 2006. Poi, nel 2012, la coppia si è sposata. All’inizio di quest’anno, Dick ha parlato con People e ha ammesso che, nonostante i 45 anni di differenza, “vanno molto d’accordo”.