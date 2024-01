Diletta Leotta si sposa, l’annuncio del matrimonio con Karius sui social

Diletta Leotta si sposa. La famosa conduttrice di Dazn ha annunciato il matrimonio con l’attuale fidanzato, e papà della sua bambina, Loris Karius. La storia d’amore tra lei e il portiere tedesco, prosegue a gonfie vele. La proposta sarebbe arrivata qualche mese prima della nascita della figlia, ma i due hanno voluto tenere segreta la loro promessa d’amore per potersi godere l’arrivo della piccola.

Diletta Leotta si sposa, l’annuncio sui social

Diletta Leotta ha annunciato il matrimonio con un post su Instagram. “Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, ha scritto la conduttrice mostrando all’anulare un anello di diamanti.