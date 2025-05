La stagione di Domenica In è finita ma si pensa già alla prossima edizione dove cambierà tutto: ecco le varie novità.

Con la puntata del 18 maggio 2025, si è conclusa un’altra stagione di Domenica In che ha ottenuto un grandissimo successo regalando ai telespettatori di Raiuno tante emozioni. Mara Venier ha concluso la stagione in lacrime per l’affetto ricevuto dal pubblico che la segue sempre con tanto affetto. A settembre, la Venier ornerà al timone del programma che, però, si rinnoverà.

Nonostante all’inizio della nuova stagione televisiva manchino diversi mesi e il palinsesto non sia stato ancora annunciato, pare quasi certa la presenza di Mara Venier alla guida del programma domenicale più amato dal pubblico anche se sarà affiancata da una squadra tutta nuova.

Domenica In: tutte le novità del 2026

Per Mara Venier, la stagione che si è appena conclusa non è stata facile a causa delle condizioni di salute del marito che l’hanno portata a spostarsi da Roma a Milano per stare accanto all’amore della sua vita. Tuttavia, la conferma che tutti aspettavano è arrivata: Mara Venier condurrà anche la stagione 2025/2026 di Domenica In per la quale, tuttavia, la Rai avrebbe in mente una serie di novità.

“Il direttore Intrattenimento Day Time mi ha chiesto di rifarla”, ha spiegato Mara in un’intervista al Corriere, “anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma”, ma quali sono le novità che rinnoveranno la trasmissione?

A svelare tutto è stata la stessa Mara Venier che, nell’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che la prossima edizione di Domenica In sarà corale, con la presenza di una squadra di colleghi che aiuterà la Venier nella conduzione in modo che la stessa zia Mara sia alleggerita nel suo lavoro.

Ad oggi, tuttavia, non si conoscono i nomi dei colleghi che potrebbero affiancare la Venier a Mara Venier. Inizialmente era spuntato il nome di Massimo Giletti che, in passato, è stato protagonista della trasmissione domenicale di Raiuno e che, dopo la parentesi di La7 è tornato nuovamente in Rai. Tuttavia, tale ipotesi sembrerebbe essere già sfumata.

Non si esclude, inoltre, come scrive Libero, che la Rai decida di cambiare il nome del programma dicendo addio allo storico brand “Domenica In” per adottare un nome che celebri il cinquantesimo anniversario del programma. Ad oggi, tuttavia, si tratta di indiscrezioni che saranno confermate o smentite con la presentazione dei palinsesti che avverrà sicuramente entro la fine di giugno.