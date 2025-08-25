Il nuovo co-conduttore di Domenica In arriva da Tu Si Que Vales? Chi affiancherà Mara Veneri dalla prossima edizione.

La nuova stagione di Domenica In si avvicina e le anticipazioni sul cast iniziano a infiammare il dibattito tra i telespettatori e i fan del celebre programma Rai.

Dopo alcune defezioni clamorose, la conduttrice Mara Venier sembra orientata a rivoluzionare il suo team di co-conduttori, puntando su volti noti del piccolo schermo con l’obiettivo di rilanciare il format della domenica pomeriggio.

Mara Venier sceglie un nuovo co-conduttore: l’arrivo di Teo Mammucari

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Teo Mammucari sarebbe in trattative per entrare a far parte della squadra di Domenica In. L’indiscrezione, rilanciata da fonti attendibili come Il Messaggero, conferma l’interesse della Venier per il conduttore noto soprattutto per la sua esperienza in programmi come Tu Si Que Vales. Mammucari, attualmente impegnato con le riprese del film Lo Spaesato, starebbe valutando la proposta, che potrebbe rappresentare un ritorno di grande impatto nel mondo della televisione di intrattenimento di Rai1.

Il possibile ingresso di Mammucari segue un’estate caratterizzata da diversi addii e cambi di rotta nel cast: inizialmente dovevano affiancare Mara Venier Nek e Gabriele Corsi. Quest’ultimo, in particolare, ha scelto di defilarsi con eleganza, probabilmente deluso dall’ipotesi di una marginalizzazione progressiva nel corso della stagione, situazione già sperimentata con altri colleghi in passato in riferimento a giochi in studio e telefonici.

Parallelamente alla trattativa con Mammucari, si parla anche di un possibile coinvolgimento di figure come Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Entrambi i personaggi porterebbero una ventata di novità e competenze originali, rispettivamente nel campo dello stile e della comunicazione culturale, elementi che potrebbero arricchire la formula di Domenica In e attirare un pubblico più variegato. Si attende quindi con curiosità la conferma ufficiale da parte della Rai, che potrebbe annunciare un cast rinnovato, orientato a bilanciare intrattenimento e approfondimento, con un mix di personalità forti e carismatiche pronte a condividere la scena con la storica conduttrice.

Nel frattempo, la conferma del ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In ha scatenato una nuova ondata di polemiche sui social network. Molti utenti lamentano un atteggiamento di chiusura da parte della conduttrice, accusata di non voler mai davvero cedere lo scettro né di condividere il palcoscenico con altri colleghi in modo equilibrato. Nonostante le dichiarazioni della Venier, che prima della chiusura dell’ultima edizione aveva annunciato il suo ritiro dal programma, la sua presenza alla guida di un’altra stagione sembra ormai un dato di fatto.

Questa posizione ha alimentato il dibattito, con follower e critici pronti a contestarne la scelta di non lasciare spazio a nuovi volti, alimentando così una narrazione sulla sua presunta invincibilità televisiva. L’attesa è dunque tutta per la presentazione ufficiale del cast e per scoprire se il rinnovamento annunciato riuscirà davvero a cambiare il volto di quella che resta una delle trasmissioni più seguite e longeve della televisione italiana.