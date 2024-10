Dove vive Diletta Leotta: la casa da sogno della giornalista sportiva

Dove vive Diletta Leotta: la conduttrice apre le porte della sua casa da sogno nel cuore di Milano. Un vero spettacolo.

Diletta Leotta, siciliana d’origine ma milanese d’adozione, apre le porte della sua casa di Milano ai followers. Quella della conduttrice è una casa da sogno in cui ha prima abitato da sola ed ora con la figlia Arya e il marito Loris Karius con cui vive spesso a distanza a causa del lavoro di lui. L’uomo che ha sposato la Leotta, infatti, è un portiere anche se attualmente non ha una squadra ufficiale. Con lui, Diletta Leotta ha trovato la sua tranquillità sentimentale. Dopo varie storie finite, accanto al portiere ha trovato quello che ha sempre cercato al punto da formare con lui una famiglia e convolare a nozze.

La coppia ha scelto di avere come punto fermo la città di Milano, scelta anche per far nascere e crescere la piccola Arya che ha compiuto un anno lo scorso agosto. Nel capoluogo lombardo, la Leotta ha trovato il grande successo professionale ed ora cerca di godersi anche la sua casa e la sua famiglia.

Dove vive Diletta Leotta: la splendida casa della conduttore è un sogno per pochi

Diletta Leotta vive in un appartamento con una vista mozzafiato su Milano acquistato qualche anno fa dalla conduttrice. L’appartamento si trova nella zona Porta Nuova, precisamente nel complesso chiamato Giardini d’Inverno, in cui ci sono solo 95 appartamenti. A rendere esclusiva la zona residenziale è la presenza di serre, di una piscina sul tetto e una vista mozzafiato sul città.

L’appartamento è molto luminoso dotato di ogni genere di comfort come una palestra e stanze ampie anche per praticare altre discipline sportive come yoga e fitness. Una delle zone più belle della casa è l’enorme open space con un arredamento dal design essenziale e moderno. Il parquet chiaro rende l’ambiente accogliente mentre la parete di marmo super elegante e chic. Presente anche un grande divano ad angolo bianco panna.

Anche la cucina è molto grande ed è arredate con mobili dal design essenziale e dai toni chiari che si ripetono anche in camera da letto impreziosita da quadri e dalla testiera del letto grigia. In tutta la casa, poi, sono presenti ampie vetrate che rendono tutta la casa molto luminosa. Vetrate che sono coperte da tende lunghe e chiare e che contribuiscono a creare un’atmosfera intima e molto accogliente.