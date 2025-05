Elisabetta Gregoraci ha parlato tanto di sé, durante un’intervista, rivelando un momento molto difficile della sua vita

La conduttrice forse non aveva mai aperto così tanto il suo cuore pubblicamente, come ha fatto recentemente in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha ripercorso gli ultimi mesi della sua vita, caratterizzati da cambiamenti importanti che l’hanno un pò destabilizzata.

Elisabetta Gregoraci, 45 anni, ha da poco superato un problema di salute dovuto allo stress e ad oggi sta vivendo anche il distacco del figlio Nathan che ha abbandonato il nido per andare a studiare in un collegio in Svizzera: un allontanamento naturale di cui però ha sofferto molto. E su questo ha anche rivelato di essere si, una mamma molto affettuosa, ma anche severissima:

“È un percorso di crescita molto diverso da quello che ho avuto io. Tra i due genitori sono quella severa, quella dei no. Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà. Già parte da una base fortunata, gli insegno il valore delle cose, riceve una paghetta mensile e deve saperla gestire, capire che niente è dovuto e non tutti hanno le sue possibilità”

Il dispiacere di Battiti Live e l’addio a Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci è alle prese con una nuova fase della sua vita: suo figlio Nathan è andato in un collegio in Svizzera e le sue giornate sono improvvisamente cambiate.

La conduttrice calabrese non ha esitato a confessare che anche in ambito lavorativo ha avuto una batosta pesante: durante lo stesso periodo, ha dovuto affrontare l’allontanamento dallo show estivo “Battiti Live”, programma che ha condotto per sette anni e che le è stato tolto: Dopo sette anni mi hanno tolto il mio programma, Battiti Live, mi è dispiaciuto ma ora sto bene…[..].Da questa esperienza ho creato la mia app Amaty, con cui offro un percorso con professionisti (psicologo, nutrizionista, personal trainer) per tornare a volersi bene…”

Gregoraci inoltre, com’è ormai è ben noto, è rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito Flavio Briatore. Quando quest’ultimo ha dovuto trascorrere del tempo in ospedale, è stata al suo fianco ogni giorno, senza mai abbandonarlo. Un rapporto il loro non comune per chi è separato e che suscita nel pubblico la speranza, prima o poi, di un ricongiungimento: “Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi. L’altro giorno una signora mi ha fermato per strada: ‘Ma Flavio dov’è?’. Mi fa ridere questa cosa”. Prima di aggiungere: “Stiamo bene così, siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo, dovremmo fare un format tv tipo Casa Vianello.”

La conduttrice ha anche confermato la fine della sua relazione con Giulio Fratini, durata due anni. Ha spiegato che è stata lei a prendere la decisione di chiudere, pur senza entrare nei dettagli, e ha aggiunto che tra loro sono rimasti in buoni rapporti. Ha ammesso di aver sofferto per motivi precisi, che però ha preferito non rivelare.