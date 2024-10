Endless Love, cosa succederà nell’episodio finale: tutti sotto choc

Spoiler clamorosi sull’episodio finale di Endless Love: quello che sta per accadere lascerà tutti sotto choc.

Il successo di Endless Love continua e anche nei prossimi mesi continuerà a regalare grandi emozioni al pubblico di canale 5 che potrà seguire le avventure di Kemal e Nihan almeno fino al 2025 quando sarà trasmesso l’episodio finale della serie turca che è destinata a lasciare con il fiato sospeso tutti i fan fino all’imperdibile episodio finale che farà versare tante lacrime agli affezionati della soap.

Per la messa in onda dell’ultima puntata di Endless Love manca ancora qualche mese, ma dalla Turchia arrivano spoiler clamorosi su quello che andrà sull’episodio che metterà fine alla travagliata storia d’amore di Kemal e Nihan. Cosa accadrò tra i due? Riusciranno a vivere serenamente il loro amore insieme alla figlia? E cosa accadrà ad Emir? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Spoiler Endless Love episodio finale: cosa accade tra Nihan e Kemal

Nessun lieto fine per Nihan e Kemal che, dopo aver sofferto tanto e aver trascorso anni lontani prima di ritrovarsi e coronare il loro amore con la nascita della loro bambina, non riusciranno a godersi nulla. I due, infatti, sono destinati a soffrire per amore come rivelano gli spoiler che arrivano dalla Turchia. Kemal, infatti, non avrà il tempo di godersi la sua bambina perché morirà.

Proprio quando i due saranno ormai felici con la piccola Deniz, Emir deciderà di vendicarsi e, dopo aver sequestrato l’ex moglie la porterà in cima ad una collina. Dolpo aver scoperto tutto, Kemal lo costringerà a portarlo sul posto dove troverà Nihan vicina ad una presunta bomba collegata ad altri dispositivi posti nel terreno. Nihan lo pregherà di non farlo, ma lui non la ascolterà avvicinandosi sempre di più fino a calpestare un presunto ordigno,

Timoroso di aver messo ancora più in pericolo Nihan si fermerà. Emir, così, svelerà che la bomba vicina a Nihan non sarà attiva e che avrà fatto di tutto per far cadere Kemal in una trappola mortale. Dopo essere stata liberata, Nihan si scaglierà contro Emir il quale, a sua volta, calpesterà delle mine. Nihan chiamerà subito gli artificieri i quali riusciranno a disinnescare solo quella di Emir. Kemal, così, temendo che il suo nemico possa sopravvivere, lo trascinerà con sè verso la morte.

Endless Love, così, si concluderà con una Nihan disperata per la morte del suo amore che le lascerà una lettera da leggere “quando si sentirà disperata”.