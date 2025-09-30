Per Enrica Bonaccorti è iniziata la sfida più dura della sua vita. Con un post sui social, la conduttrice ha rivelato di avere un tumore, rompendo il silenzio mantenuto negli ultimi mesi. Nella foto condivisa appare in sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia Verdiana durante una visita in ospedale.

“Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza – scrive – ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora non sarei mai capace di affrontarla come lei”. Il riferimento è a Eleonora Giorgi, scomparsa di recente dopo aver affrontato un cancro al pancreas con grande coraggio. Bonaccorti non ha specificato la natura del suo tumore, spiegando soltanto che la diagnosi è arrivata quattro mesi fa e che da allora aveva scelto di isolarsi, perfino dagli amici più cari.

La voglia di rinascere e la solidarietà

Dopo il lungo silenzio, Bonaccorti ha scelto di condividere pubblicamente il momento delicato che sta vivendo, trasformandolo in un messaggio di resilienza. “Siamo all’inizio – racconta – e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.

Le sue parole hanno scatenato una vera ondata di affetto. Decine di colleghi e amici del mondo dello spettacolo hanno espresso vicinanza, tra cui Caterina Balivo, Valeria Graci, Cristina Quaranta, Giampiero Ingrassia, Miriana Trevisan, Eva Grimaldi e Paola Saluzzi. Accanto a loro, tanti fan e ammiratori hanno inviato messaggi e simboli di incoraggiamento.