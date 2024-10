Fabio Canino: età, figli, dove vive, lauree, vita privata. Tutto sul giudice di Ballando con le Stelle

Chi è Fabio Canino: dalla carriera alla vita privata e curiosità. Tutto quello che c’è da sapere sul giudice di Ballando con le stelle.

Attore, conduttore televisivo e radiofonico, Fabio Canino è un popolare volto televisivo che, nel corso della sua carriera, si è tuffato sempre in nuove avventure professionali amando le sfide. Nasce a Firenze il 15 agosto 1963 anche se il padre era originario di Ischia. Dopo il diploma, decide di cominciare a studiare recitazione e lo fa prima con Antonio Rugani della Bottega Teatrale di Firenze e, successivamente, presso il Centro di Teatro Attivo di Milano nel corso per attori professionisti del 1988.

Prima di esordire come attore in teatro, lavora per qualche anno nei villaggi turistici come animatore. Successivamente, decide di fare un’esperienza negli Stati Uniti dove resta per un periodo. Tornato in Italia, decide di portare in teatro alcuni testi ancora inediti ottenendo un grande successo. E’ anche protagonista, al cinema, del film di Maurizio Ponzi Fratelli coltelli (1996) e di Besame mucho.

Sulla sua strada, poi, arriva la televisione con i programmi Macao, Le Iene, Cronache marziane e dal 2007 è giudice di Ballando con le stelle, ruolo che ricopre ancora oggi.

La vita privata di Fabio Canino: chi è il fidanzato

Fabio Canino è sempre stato molto discreto e riservato. Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a marzo 2024, si è sbottonato svelando a Silvia Toffanin di essere innamorato e un compagno. “Ora improvvisamente, due anni fa, è successa una cosa assurda. A 58 anni ho conosciuto (spero) l’uomo della mia vita, io credo lui mi accompagnerà finchè Dio vorrà. Non credo molto al colpo di fulmine, ma Emanuele l’ho conosciuto per lavoro”, ha raccontato Canino.

Il giudice di Ballando con le stelle ha anche svelato qualche dettaglio in più del fidanzato raccontato che è uno stilista. “Prima abitava a Rimini e quando l’ho visto la prima volta ho pensato “però”, noi da quel giorno non ci siamo più lasciati. Sono andato a convivere ed è la prima volta nella mia vita, ero terrorizzato invece c’è un gran rispetto: lui fa tutto. Io sono la speranza per tutti, io non pensavo di far parte del mondo che si potesse innamorare. Vorrei concretizzare questo amore”, ha concluso aprendo il proprio cuore nel salotto di Verissimo dove ha scelto di raccontarsi dopo qualche anno di assenza.