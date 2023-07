Famiglie moderne allargate: Jennifer Garner, ex moglie di Ben Affleck, con i figli di lei e Jennifer Lopez

Jennifer Garner “sorpresa” a Disneyland con i figli di lei, frutto del matrimonio con Ben Affleck, e di Jennifer Lopez, nuova moglie dell’attore.

Ben Affleck e Jennifer Garner, una delle coppie più affiatate e famose di Hollywood, hanno divorziato nel 2015 dopo 10 anni di matrimonio ma il loro forte legame familiare non verrà mai a mancare ai tre figli.

Ben Affleck, nell’estate 2022, si è sposato con Jennifer Lopez, 20 anni dopo le nozze mancate del 2004 con la stessa JLo nonostante quella che, a detta di tutti allora, era una grande storia d’amore.

La ex moglie, Jennifer, si è sempre tenuta lontana dai problemi dell’ex marito ma non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno discreto in varie fasi della sua vita, anche a quelle legate all’alcolismo.

In questo tempo la Garner ha saputo favorire tra i suoi tre figli e quelli di Jennifer Lopez un legame di affetto e di amicizia come si è potuto notare durante una gita a Disneyland.

Ben Affleck e Jennifer Garner sono i genitori di Violet, 17 anni, Seraphina, 14 anni, e Samuel, 11 anni. I bambini della Lopez sono i gemelli avuti da Marc Antony, Emme e Max di 15 anni.

Una famiglia felice a dimostrazione che il divorzio da Ben Affleck e il successivo ultimo matrimonio dell’attore non hanno messo in crisi la serenità con la quale i due ex coniugi condividono la responsabilità della crescita dei figli.

Negli ambienti del cinema americano si dice che l’ex moglie di Ben continuerà ad amarlo anche se non si farà coinvolgere dalle vicissitudini amorose dell’attore per non compromettere i rapporti con JLo perché questo andrebbe a discapito della serenità di tutti i ragazzi della famiglia allargata.