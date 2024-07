Flavio Briatore al settimo cielo: arriva l’annuncio più bello dopo il tumore

Flavio Briatore ritrova il sorriso dopo l’operazione al cuore per rimuovere un tumore: per l’imprenditore, arriva l’annuncio più bello.

Flavio Briatore è nuovamente sereno dopo la recente operazione al cuore a cui si è sottoposto per la rimozione di un tumore benigno. Un fulmine a ciel sereno per il manager che ha affrontato il delicato momento con il sostegno di Elisabetta Gregoraci che non l’ha mai lasciato solo supportandolo sempre e dando coraggio anche al figlio Nathan Falco, legatissimo al padre e preoccupato per la sua salute.

Nonostante il matrimonio sia finito da tempo, Briatore e la Gregoraci continuano ad essere molto uniti. Oltre a vivere entrambi a Montecarlo, a pochi metri l’uno dall’altra, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono soliti trascorrere anche le vacanze insieme, sia quelle natalizie che estive.

Tra i due ex coniugi c’è sempre stato affetto e rispetto e, nonostante la separazione, non si sono mai fatti la guerra prendendo insieme ogni decisione per il bene del figlio Nathan. Superato, così, il momento difficile, Briatore è pronto a tornare in pista e, probabilmente, la prima a cui ha comunicato l’importante novità è stata proprio l’ex moglie.

Flavio Briatore torna in Formula Uno: l’annuncio scatena il web

Flavio Briatore è uno dei manager italiani più importanti avendo contribuito alla costruzione di importanti aziende e opportunità di lavoro. Nonostante un ingente patrimonio e i recenti problemi di salute, a 74 anni, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale assecondando contemporaneamente una passione: quella per i motori.

Briatore, infatti, ha deciso di tornare a lavorare in Formula Uno e l’annuncio è arrivato direttamente dalla casa automobilistica che ha scelto di affidarsi alle sue competenze.

“BWT Alpine F1 Team annuncia Flavio Briatore come consigliere esecutivo. Il BWT Alpine F1 Team può confermare che Flavio Briatore è stato nominato dal CEO del Gruppo Renault Luca de Meo suo consigliere esecutivo per la Divisione Formula Uno”, è il testo del comunicato di Alpine che sta provando a conquistare un posto di rilievo nella Formula Uno grazie all’esperienza di Briatore che, in passato, con la Renault, ha vinto due titoli piloti con Fernando Alonso.

Briatore è al lavoro ed è sicuro di poter regalare importanti vittorie ad Alpine, già nel 2026, dopo una stagione di rodaggio necessaria per poter risolvere qualche piccolo problema tecnico.

Orgoglioso del ruolo che gli è stato affidato e forte del sostegno ricevuto sul web, il manager sta trascorrendo l’estate in giro per il mondo seguendo le varie tappe del Mondiale di Formula Uno e condividendo il suo entusiasmo sui social dove pubblica spesso vari contenuti dedicati ai motori.