Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, cambia vita e aspetto fisico. Oggi è Jenny e la trasformazione è incredibile.

Giacomo Urtis, noto per essere il chirurgo dei vip, dopo aver aiutato tantissimi personaggi famosi a modificare il proprio aspetto fisico per sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, ha deciso di fare la stessa cosa e diventare ciò che ha sempre desiderato. Oltre ad essere un chirurgo, nel corso degli anni, Giacomo Urtis è diventato anche un personaggio televisivo avendo partecipato, ad esempio, più volte al Grande Fratello Vip.

Con la partecipazione al reality, Urtis si è messo totalmente in gioco, ha sfoggiato un carattere forte e tagliente e, soprattutto, ha raccontato la propria storia. Sempre molto schietto e sincero ha così deciso di ascoltarsi e mettere in atto un cambiamento fisico che, oggi, l’ha trasformato in Jenny.

Da Giacomo Urtis a Jenny: com’è oggi il chirurgo dei vip

Giacomo Urtis non ha mai nascosto la passione per la bellezza e i ritocchi estetici e, desideroso di cambiare il proprio aspetto fisico, da qualche tempo, ha messo in atto una vera e propria trasformazione. Tutto è cominciato dal look e dai capelli. Quelli corti, infatti, hanno lasciato spazio a lunghi capelli biondi che incorniciano il viso del chirurgo che, però, ha precisato: “Sono sempre io con un po’ di fluidità”. Come ha raccontato a Novella 2000, si è sottoposto ad un’operazione di ‘lip lift’, che ha lo scopo di ridefinire i contorni delle labbra, senza gonfiarle.

Il chirurgo, inoltre, ha già scolpito il proprio fisico, rimodellato il lato b e ora ha bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e un fondoschiena dalla forma “a diamante”. “Per ora ne ho fatti circa 40. Il lato b l’ho rifatto è la verità e lo ammetto. Ho fatto sei liposuzioni e mi rifarei il seno, ma lo voglio piccolo come quello di Martina Smeraldi”, ha raccontato in una recente intervista.

Oggi, Urtis ha cambiato radicalmente aspetto e sfoggia con orgoglio il suo nuovo corpo condividendo sui social foto in cui si mostra in bikini, ma anche in minigonna. Come è possibile notare dai contenuti social, oggi, Jenny sfoggia un look super femminile con outfit sensuali e all’ultima moda. Felice e soddisfatto del suo nuovo aspetto, Urtis non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza portando puntualmente a casa like e commenti da parte di chi l’ha sempre seguito.