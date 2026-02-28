Giorgia Cardinaletti è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, nata il 23 aprile 1987 a Fabriano e tra i volti più riconoscibili dell’informazione Rai. Dopo il diploma al liceo classico e la laurea in lettere con indirizzo storico all’Università degli Studi di Perugia, ha frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2012.

Ha iniziato la sua carriera a Rai News 24, prima come inviata e poi come conduttrice. Nel 2016 si è fatta conoscere dal grande pubblico come corrispondente di Formula 1 e come conduttrice del programma Pole Position, per poi approdare a uno dei programmi sportivi storici della Rai, La Domenica Sportiva, che ha condotto fino al 2019.

Il volto del TG1 e la sua carriera in Rai

Nel 2019 Cardinaletti è approdata alla redazione del TG1, dove ha condotto diverse edizioni, tra cui le edizioni “60 secondi”, notturna e quella di mezzasera. Da giugno 2022 è alla guida dell’edizione delle 20:00, il telegiornale più seguito della televisione italiana.

Nel febbraio 2020, durante la settimana del Festival di Sanremo 2020, ha condotto su RaiPlay Dentro il Festival, la conferenza stampa giornaliera della manifestazione, avvicinandosi così per la prima volta all’Ariston anche come volto legato alla kermesse musicale.

Oltre al suo lavoro di giornalista, Cardinaletti è stata impegnata in programmi di approfondimento, come Via delle storie su Rai 1, consolidando la sua presenza nel panorama dell’informazione e dell’approfondimento televisivo.

L’approdo a Sanremo 2026

Sabato 28 febbraio, in occasione della serata finale del 76° Festival di Sanremo, Giorgia Cardinaletti salirà sul palco del Teatro Ariston come co‑conduttrice insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’annuncio è stato dato da Conti in diretta durante l’edizione delle 20 del TG1, sorprendendo la giornalista, che ha accettato con entusiasmo la proposta.

La scelta di coinvolgere un volto autorevole dell’informazione Rai nella conduzione dell’ultima serata conferisce alla kermesse un tocco istituzionale oltre che popolare, unendo spettacolo, musica e attualità in un contesto di grande visibilità mediatica.

La vita privata di Giorgia Cardinaletti

La vita privata di Giorgia Cardinaletti è finita spesso sotto la lente delle riviste di cronaca rosa, nonostante la sua estrema riservatezza. Dopo una lunga relazione con il collega e autore televisivo Francesco Caldarola, la giornalista è stata al centro del gossip per la storia d’amore con Cesare Cremonini, iniziata nel 2022 e terminata a metà del 2024. In una recente intervista, il cantautore ha definito quel legame “centrale” per la sua vita, ammettendo però la fine del rapporto.

Oggi, secondo le ultime indiscrezioni dei settimanali specializzati, Giorgia avrebbe ritrovato la serenità accanto a Francesco Bechis, cronista parlamentare del Messaggero e figlio d’arte (il padre è Franco Bechis, direttore di Open). La coppia avrebbe ufficializzato la frequentazione durante il Premio Graldi. La giornalista non ha figli.