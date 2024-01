Giorgia Meloni, alla sua festa di compleanno anche l’ex Andrea Giambruno

Alla festa di compleanno per i 47 anni di Giorgia Meloni c’era anche il suo ex compagno, Andrea Giambruno. La storia tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il giornalista di Mediaset è arrivata al capolinea lo scorso ottobre, quando il 43enne è finito sotto l’occhio del ciclone mediatico dopo che Striscia La Notizia ha diffuso dei suoi fuori onda in cui usava un linguaggio poco consono tra una diretta e l’altra del programma Diario del Giorno su Rete 4.

Fatto sta che ai festeggiamenti a casa di Arianna Meloni, sua ex cognata, c’era anche Giambruno. C’è chi parla di una possibile riconciliazione per la ex coppia, ma è più verosimile che i due trascorrano tempo insieme per il bene della loro figlia, Ginevra, nata nel 2016. Persone vicine alla coppia non escludono che, magari nei prossimi mesi, possa esserci una ricomposizione ufficiale. Ma al momento, sono solo rumors.