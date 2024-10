Giulia Stabile via da Amici: ecco il perché

Giulia Stabile, dopo essere stata allieva e professionista, via da Amici: ecco perché la ballerina è assente in studio.

Dopo essere stata un’allieva nonché vincitrice di Amici, Giulia Stabile è entrata nel cast dei professionisti dove, puntata dopo puntata, ha potuto continuare a studiare insieme agli altri professionisti con maggior esperienza per perfezionare la tecnica. Sempre con il sorriso e la battuta pronta, la ballerina è diventata un volto amatissimo dal pubblico del talent show che è ufficialmente partito con una nuova edizione e una nuova classe di allievi presentata durante la prima puntata trasmessa il 29 settembre.

Durante il primo appuntamento della nuova edizione di Amici, in studio, non c’era Giulia Stabile che si è collegata da Londra per salutare Maria De Filippi e tutti i telespettatori. Quello che, tuttavia, il pubblico si chiede è se l’assenza di Giulia in studio continuerà e, soprattutto, quale sia il motivo.

Giulia Stabile assente ad Amici: ecco il motivo

Giulia Stabile lascerà davvero Amici per tuffarsi in nuove esperienze professionali? Cresciuta nella scuola più famosa d’Italia dove ha acquisito anche maggiore sicurezza in se stessa, Giulia è tornata nella scuola da vincitrice e, soprattutto, da professionista. Tutti si aspettavano di vederla nella scuola dove, come professionista, ha danzato sia durante la fase del pomeridiano che durante il serale. Quest’anno, però, almeno per la prima fase del programma, sarà difficile vederla nella scuola.

Giulia, infatti, si trova a Londra dove sta seguendo diverse lezioni per migliorare nel proprio stile. Durante le prime puntate, si è collegata dalla capitale inglese ma, in futuro, potrebbe proprio tornare in quella che è ormai casa sua e dove ha trovato la voglia per inseguire con tutte le sue forze il suo sogno.

La ballerina, infatti, non ha annunciato nessun addio al talent show di canale 5 e, conclusi gli impegni a Londra, potrebbe tornare nella scuola più famosa d’Italia. La ballerina, del resto, è attesa in Italia anche per la finalissima di Tu sì que vales di cui ha registrato tutte le puntate tranne la finale che va sempre in onda in diretta.

La Stabile, dunque, potrebbe tornare a ballare ad Amici per l’ultima parte del pomeridiano e, successivamente, nella fase del serale dove i ballerini sono chiamati non solo a dimostrare le varie coreografie, ma anche ad accompagnare le performance dei cantanti. Le occasioni per vedere nuovamente la Stabile ballare sul palco di Amici, dunque, non mancheranno in futuro.