Amici, tutti gli allievi della nuova edizione: bio e curiosità

Chi sono tutti gli allievi della nuova edizione di Amici: bio e curiosità dei cantanti e ballerini della classe 2024.

La nuova classe di Amici si è ufficialmente formata. I nuovi allievi sono 16. Gli 8 cantanti sono Diego Lazzari, Vybes e Alena (entrati a far parte del team di Rudy Zerbi); TrigNo e Niccolò (entrati nel team di Anna Pettinelli); Senza Cri e Luk3 che, voluti anche da Anna Pettinelli, hanno scelto di essere seguiti da Lorella Cuccarini e Ilan che voluto sia da Zerbi che da Anna Pettinelli ha scelto Rudy come insegnante.

Gli 8 ballerini, invece, sono: Teodora, Gabriele Baio e Rebecca (entrati nel team di Deborah Lettieri); Alessia, Daniele e Chiara (scelti da Alessandra Celentano) e Alessio e Sienna (voluti da Emanuel Lo).

Chi sono gli allievi di Amici 2024: vero nome e curiosità

Diego Lazzari ha 24 anni, è nato a Genzano di Roma e ha quattro fratelli. E’ un famoso tiktoker con milioni di followers e ha già pubblicato diversi brani, presenti anche su Spotify dove hanno già registrato milioni di ascolti. Diego è fidanzato con Camilla De Pandis e, in passato, ha avuto una relazione con la nota influencer Elisa Maino. Vybes, all’anagrafe Gabriel Monaco, ha 21 anni ed è di Roma. Non ha tatuaggi e non fuma, caratteristiche che lo fanno definire un anti-trapper.

Alena è una giovane cantautrice destinata a lasciare il segno nella scuola di Amici. Il suo ultimo brano s’intitola ‘Traumi’ e parla di disagio ma anche di “una vita senza drama”. TrigNo si chiama Pietro Bagnadentro e da diversi anni si dedica alla musica. Per Amici, su Instagram dove è seguito da più di 11mila followers, ha cancellato tutti i post mantenendone solo uno.

Tra i cantanti spicca anche Nicolò Filippucci. Ha 18 anni ed è originario di Corciano, in provincia di Perugia. Lo scorso anno ha vinto ‘Guerriero – Premio Città di Ronciglione’, ovvero il premio istituito in onore di Marco Mengoni che è originario di Ronciglione, città a cui è ancora molto legato. Senza Cri è brindisina, è del 2000 e il vero nome è Cristiana Carella. Nel 2021 è stata tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

Luca Pasquariello, in arte Luk3, ha 17 anni, arriva da Marcianise, in provincia di Caserta e lavora già per Rds Nxt. Ilan è uno dei cantautori più promettenti di Amici 2024 ed è il figlio di Gabriele Muccino. Ha già pubblicato diversi brani e su Spotify ha già molti ascoltatori mensili.

Teodora Olivia Martinez, voluta fortemente dalla nuova insegnante Deborah Lettieri, è argentina, ha due sorelle e un fratello ed è legatissima alla propria famiglia, in particolare al padre che l’ha supportata in tutte le sue scelte. Teodora lavora già come danzatrice e la scuola di Amici potrebbe darle maggiore popolarità. Gabriele Baio ha già avuto diverse esperienze professionali importanti. Ha infatti fatto parte del corpo di Alessandra Amoroso. Nato ad Augusta, in Sicilia, nel 2004, è anche un attore e un modello.

Rebecca Ferreri, prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, ha fatto parte del corpo di ballo del programma ‘Viva Rai2’ e ha partecipato anche a ‘Il cantante mascherato’. Alessia Pecchia ha partecipato ai Mondiali ed Europei di Solo Dance. Daniele Doria ha iniziato a ballare quando aveva solo cinque anni e recentemente ha avuto un’esperienza a Los Angeles. Chiara Bacci è nata nel 2002 a Firenze e a 15 anni è entrata nell’Accademia della Scala. Ha importanti esperienze alle spalle e ha fatto stage di danza a Londra, Berlino, Valencia, Stoccarda, Monaco e Zurigo.

Alessio Di Ponzio è entrato nella scuola per Emanuel Lo e, pur essendo giovanissimo, ha già ballato sul palco di Battiti Live. Sienna, infine, è australiana come Dustin e Isobel, allievi delle precedenti edizioni di Amici e, prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, è stata allieva della scuola Naima di Genova.